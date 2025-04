So schöpfte Angel Carter Kraft nach Tod ihres Bruders Aaron

Angel Carter (37) wird in einer neuen Dokumentation offen über den tragischen Verlust ihres Bruders Aaron Carter (✝34) sprechen. In dem Zweiteiler "The Carters: Hurts to Love You" lässt die Zwillingsschwester des verstorbenen Reality-TV-Stars und Sängers das Leben ihrer Familie Revue passieren. Dabei zeigt der Film sowohl die glamourösen als auch die dunklen Momente ihres gemeinsamen Weges. Im Gespräch mit E! News erklärte Angel, woraus sie ihre Kraft ziehe: "Ehrlich gesagt, Aaron zu verlieren, das hat mir den Mut gegeben."

Die Dokumentation sei eine emotionale Reise für sie gewesen, die ihr einiges abverlangt habe. Weiter erklärt Angel: "Er [Aaron] ist die Leidenschaft, die alles antreibt. Alles, was ich mit der Stiftung zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern tue, und alles, was wir mit diesem Film gemacht haben – es ist meine Liebe zu meiner Familie und der Wunsch, dass die Menschen wissen, wer er im Kern wirklich war." Doch nicht nur Aarons Absturz durch Drogen und Alkohol wird im Film thematisiert, sondern auch der Verlust weiterer Familienmitglieder wie der Tod ihrer Schwestern Leslie (✝25) und Bobbie Jean (✝41). Verschiedene Familienmitglieder, darunter der Backstreet-Boys-Star Nick Carter (45), werden zu Wort kommen, um die komplexe und oftmals schwierige Familiendynamik zu schildern.

Aaron hatte jahrelang mit Suchtproblemen gekämpft, die letztlich in seinem vorzeitigen Ableben im November 2022 gipfelten. Aarons Tod habe Angel schließlich dazu inspiriert, eine Doku über die Carter-Familie zu machen. "Ich konnte nicht zulassen, dass meine Familienmitglieder umsonst gestorben sind. Denn wenn ich nichts tun würde, wäre es genau das. Wir müssen hier einem Zweck dienen. Wir müssen Menschen helfen. Wir müssen Leben retten, und genau darum geht es hier", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Carter bei der "Moto X Kids"-Premiere, 2004

Anzeige Anzeige

Instagram / angelcharissma Angel, Aaron und Nick Carter, 2015