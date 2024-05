Dramatischer Vorfall: Aaron Carter (†34) drohte mit Messer

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Aaron Carter (✝34) erinnert sich in der "Fallen Idols"-Doku an einen erschreckenden Vorfall zurück. "Er hatte sechs Auftritte pro Woche. Seine Familie sagte, dass sie einen Familienurlaub machen würden, wenn Aaron fertig wäre. Er hat sich sehr darauf gefreut", schildert das Teammitglied. Dann habe Aaron jedoch herausgefunden, dass seine Angehörigen bereits ohne ihn aufgebrochen seien. "Er war so wütend auf seine Familie. Dann nahm er ein Messer und hielt es sich an die Seite des Kopfes, und wir sagten alle: 'Alter, was machst du da? Nimm es runter!'", erinnert er sich. Ein Leibwächter des Sängers habe die Situation schließlich entschärfen können.

Doch obwohl alles gut ging, steht für den Ex-Mitarbeiter fest: "Das war einer der schrecklichsten Momente, die ich bei meiner Arbeit für Aaron je erlebt habe." Der damalige Teenie-Schwarm sei zu dem Zeitpunkt sehr gestresst gewesen und habe unter besonders viel Druck gestanden. "Er hatte sechs Auftritte pro Woche. Er hat einen großartigen Job gemacht, aber es war zermürbend", berichtet das Teammitglied über das harte Arbeitspensum von Aaron.

Die Doku beschäftigt sich mit den tragischen Vorfällen rund um die Carter-Brüder. "Im Kern untersucht 'Fallen Idols' die Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen Nick Carter (44) [...] und taucht gleichzeitig in die Kämpfe seines Bruders Aaron Carter mit der psychischen Gesundheit und dem Drogenmissbrauch ein – und in den Riss, der entstand [...]", heißt es in der Pressemitteilung des Senders ID. Aaron war im November 2022 leblos in seinem Haus aufgefunden worden – laut Autopsiebericht war er unter dem Einfluss verschreibungspflichtiger Pillen in der Badewanne ausgerutscht und ertrunken.

Getty Images Aaron Carter bei der "Moto X Kids"-Premiere im Jahr 2004

Getty Images Nick und Aaron Carter auf einer Geburtstagsparty in Kalifornien im August 2006

