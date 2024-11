Aaron Carters Todestag (34) jährt sich heute zum zweiten Mal

Vor zwei Jahren versetzte der plötzliche Tod von Aaron Carter (✝34) die Familie, Freunde und Fans des Sängers in tiefe Trauer. Am 5. November 2022 wurde der "Sooner or Later"-Interpret im Alter von 34 Jahren leblos in seiner Badewanne in Kalifornien aufgefunden. Wie mittels des Autopsieberichts ein halbes Jahr später bestätigt wurde, hat Aaron vor seinem Tod verschreibungspflichtige Pillen eingenommen und unter anderem Difluorethan inhaliert. Die Drogen in seinem Blut haben ihn demnach handlungsunfähig gemacht, und schließlich rutschte er in seiner Wanne aus und ertrank. Seine Schwester Angel Carter (36) findet anlässlich seines zweiten Todestages rührende Worte. "Kaum zu glauben, dass es morgen zwei Jahre her ist, dass wir dich verloren haben. Die Trauer war manchmal überwältigend, und obwohl sie nie wirklich verblasst, lernt man, damit zu leben. [...] An meinen Zwilling Aaron... Ich werde dich für immer lieben", schreibt sie auf Instagram.

Seinem Arzt zufolge ging es Aaron bereits in den Tagen vor seinem Ableben sehr schlecht. "Der Patient gab an, er fühle sich häufig deprimiert, sei leicht ermüdbar und reizbar und habe im letzten Monat zehn Panikattacken erlebt", erklärte der Doktor in einem Schreiben, das Mirror vorliegt. In seiner Vergangenheit führte der Musiker einen ständigen Kampf gegen sämtliche Drogen, Alkohol und psychische Problemen. Auch Angel sei aufgefallen, dass er sich vor seinem Tod in einem psychisch desolaten Zustand befunden habe. Nachdem es Aaron 2019 gelungen war, nach jahrelanger Abhängigkeit das Medikament Xanax abzusetzen, konsumierte er stattdessen kleine Dosen von psychedelischen Pilzen. Diese wirkten sich Angel zufolge negativ auf seine geistige Gesundheit aus – er lebte ihrer Meinung nach zuletzt in einer Art Psychose. Mit dem frühen Tod ihres Bruders habe die 36-Jährige allerdings bereits gerechnet, wie sie einst im "The Squeeze"-Podcast verriet. "Ich wusste, er würde sterben. Ich hatte während meiner gesamten 20er-Angst davor. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, und ich glaube, er wusste es auch", erklärte sie. Angel habe damals bereits eine Therapie begonnen, um sich auf den Tod ihres Bruders vorzubereiten.

Auf dem Forest Lawn in den Hollywood Hills fand Aaron seine letzte Ruhe. Seine Familie musste sich in den vergangenen Jahren bereits von drei Carter-Geschwistern verabschieden. 2012 verstarb Schwester Leslie Carter (✝25) nach einer Drogenüberdosis. Nach Aaron starb seine große Schwester Bobbie Jean (✝41) im Dezember 2023, ebenfalls mit Drogen im Blut. Den großen Verlust verarbeiten Angel und Bruder Nick Carter (44) bis heute. "Ich glaube nicht, dass wir jemals wirklich darüber hinwegkommen werden", erklärte der Backstreet Boys-Star einst gegenüber Entertainment Tonight. Neben Bruder und Schwester hinterlässt Aaron auch einen Sohn, der ein Jahr vor seinem Tod das Licht der Welt erblickte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Carter im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Bobbie Jean, Leslie, Nick, Angel und Aaron Carter im Juli 2011