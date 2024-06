Angel Carter glaubt, dass Aaron Carter unter Psychosen litt

Aaron Carter (✝34) verstarb im November 2022 – er wurde leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Im Podcast "The Squeeze" erzählt seine Zwillingsschwester Angel Carter (36) nun, dass sich der Musiker vor seinem Tod in einem psychisch desolaten Zustand befand. Aaron habe es im Jahr 2019 dank der Hilfe seiner damaligen Freundin geschafft, das Medikament Xanax abzusetzen. Stattdessen habe er aber kleine Dosen von psychedelischen Pilzen zu sich genommen, was sich ihrer Meinung nach negativ auf seine geistige Gesundheit auswirkte. "Ich bemerkte, dass etwa einen Monat später sein Verhalten wirklich zu eskalieren begann. Und ich glaube, dass er sich in einer Art Psychose befand", erklärte sie und ergänzte: "Meiner Meinung nach schien er in einer Art Psychose zu sein, weil sein Verhalten einfach aggressiv wurde – alles begann zu eskalieren und wurde immer schlimmer."

Des Weiteren berichtet sie über ein besorgniserregendes Telefonat, das sie mit ihrem Bruder geführt hatte. "Er rief mich eines Tages an […] und sagte zu mir: 'Ich möchte dir etwas sagen, was ich dir nie gesagt habe - ich habe es dir nicht gesagt, als ich in der Reha war, weil ich dich nicht erschrecken wollte. Als ich in der Reha war, wurde bei mir eine bipolare Störung und Schizophrenie diagnostiziert.'" Der "I'm All About You"-Interpret habe außerdem äußerst verstörende Gedanken mit Angel geteilt.

Die 36-Jährige verrät zudem, dass sie schon lange mit dem Tod ihres Zwillingsbruders rechnete: "Ich wusste, er würde sterben. Ich hatte meine ganzen 20er-Jahre lang Angst davor. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, und ich glaube, er wusste es auch." Sie habe bereits in ihren 20ern eine Therapie begonnen, die sie auf Aarons Tod vorbereitete. Doch Angel musste nicht nur den Tod ihres Zwillings verkraften: Ihre beiden Schwestern Leslie (✝25) und Bobbie Jean Carter (✝41) starben beide an einer Drogenüberdosis.

Pasadena, CA - July 11: Bobbie Jean Carter, Nick Carter, Leslie Carter, Angel Carter, and Aaron Cart Angel und Aaron Carter im Juli 2006

Getty Images Bobbie Jean, Leslie und Angel Carter

