Neue Doku zeigt dramatisches Leben von Nick und Aaron Carter

Nur wenige Wochen nachdem die Doku "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV" rund um den Kinderstar Drake Bell (37) für Schlagzeilen sorgte, veröffentlicht der US-amerikanische Fernsehsender Investigation Discovery nun eine neue Dokumentation über Nick Carter (44) und seinen verstorbenen Bruder Aaron Carter (✝34). Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, geht es in "Fallen Idols: Nick and Aaron Carter" um "den Vorhang über die angespannte Dynamik der Carter-Familie und die dunklen Seiten eines so abrupten Aufstiegs zum Ruhm". "Im Kern untersucht 'Fallen Idols' die Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen Nick Carter [...] und taucht gleichzeitig in die Kämpfe seines Bruders Aaron Carter mit der psychischen Gesundheit und dem Drogenmissbrauch ein – und in den Riss, der entstand [...]", geht außerdem aus der Mitteilung hervor.

Vor wenigen Stunden wurde bereits ein Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in die vierteilige Dokumentarserie gibt. "Damals, 2004, war Nick Carter mein Freund, und es gibt Dinge, die ich über Nick weiß, die sein ganzes Haus niederbrennen könnten", erklärt Nicks Ex-Freundin Kaya Jones (39) und fügt dem hinzu: "Nick sieht aus wie eine perfekte und hübsche Ken-Puppe, aber ich weiß, wie böse er sein kann." Neben der ehemaligen Pussycat Dolls-Sängerin werden in der Dokumentation auch Melissa Schuman (39), Ashley Repp und Shay Ruth ihre Sicht der Dinge darstellen – die Frauen hatten in den vergangenen Jahren schwere Missbrauchsvorwürfe gegen das Backstreet Boys-Mitglied erhoben. Aber auch Aarons ehemalige Verlobte Melanie Martin ist Teil der Doku. "Fallen Idols: Nick and Aaron Carter" wird am 27. und 28. Mai jeweils von 21:00 bis 23:00 Uhr auf ID und auf der Streamingplattform Max abrufbar sein.

Im November 2022 war Aaron überraschend gestorben. In den Jahren vor seinem Ableben herrschte zwischen ihm und seinem älteren Bruder dicke Luft. Unter anderem hatte Nick eine einstweilige Verfügung gegen Aaron erwirkt, nachdem dieser gedroht haben soll, Nicks Ehefrau Lauren Kitt (40) und ihr zu diesem Zeitpunkt noch ungeborenes Kind ermorden zu wollen. Vor seinem Tod soll sich das Geschwisterpaar aber ausgesprochen haben, wie ein Insider gegenüber HollywoodLife verriet: "Aaron war auf dem Weg, es bei so vielen Menschen in seinem Leben wiedergutzumachen. Er hat sich mit Nick versöhnt und mit ihm Frieden geschlossen."

Getty Images Nick und Aaron Carter im Juni 2006

Getty Images Aaron und Nick Carter, Juli 2006

