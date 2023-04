TikTok-Veganerin von DSDS macht sich jetzt im Netz nackig

Raffaela Raab will ihre Message wohl jetzt auf andere Art loswerden! Eigentlich ist die TikTokerin für ihre Videos bekannt, mit denen sie versucht, andere Menschen von einer veganen Lebensweise zu überzeugen. Der Aktivismus der Österreicherin ging dabei so weit, dass sie sich der knallharten DSDS-Jury stellte, um einen selbstgeschriebenen Tierschutz-Song zu performen. Jetzt hat sie jedoch eine neue Idee: Raffaela wirbt nun mit Nacktbildern auf OnlyFans.

Via Instagram kündigt Raffaela ihren Account auf der Erotikplattform bereits vor wenigen Tagen an – doch um einen Aprilscherz handelt es sich dabei offenbar nicht. Immerhin teilt die Aktivistin immer wieder freizügigen Content, der Lust auf mehr machen soll. "Deine Lieblingsveganerin" oder "Rot ist die Farbe der Erotik und leider auch die Farbe des Blutes eurer Opfer am Schlachthof. Lebt hot und vegan statt brutal", fordert sie ihre Follower in den Bildunterschriften unter ihren Beiträgen auf.

"Gesanglich ist das nicht so doll – viermal Nein", lautete das Urteil von Dieter Bohlen (69) nach der Gesangseinlage der 26-Jährigen, nachdem sie sowohl die Juroren als auch die Konkurrenten aufforderte, einen Lebensstil ohne tierische Produkte anzunehmen. Ob sie mit ihrer Forderung bei OnlyFans erfolgreicher sein wird?

RTL / Stefan Gregorowius Raffaela Raab bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Raffaela Raab, Veganismus-Aktivistin

Instagram / diewildeveganerin Raffaela Raab, Veganismus-Aktivistin

