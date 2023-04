Todesursache ist bekannt: Daran starb Raquel Welch (†82)

Raquel Welch (✝82) hatte zu kämpfen. Im Februar 2023 wurde eine traurige Nachricht bekannt: Die Schauspielerin sei im Alter von 82 Jahren verstorben. Zu dem Zeitpunkt war nur wenig über ihren Tod öffentlich bekannt. Sie soll an einer kurzen, aber hartnäckigen Krankheit gelitten haben. Wobei es sich genau handelte, wurde nicht offenbart. Aber jetzt ist klar: Raquel starb in Folge eines Herzstillstandes.

TMZ erhielt nun Einblick in Raquels Totenschein. Darauf ist vermerkt, dass die offizielle Todesursache ein Herzstillstand gewesen sei. Für dieses Ereignis gab es aber wohl einen klaren Grund: Die einstige "Fantastic Voyage"-Darstellerin soll schon vor ihrem Tod mit Alzheimer gekämpft haben, was in Verbindung mit dem Herzstillstand stehe. Diese Erkrankung machte sie allerdings nie öffentlich.

Raquel war zu Lebzeiten in der Filmbranche sehr erfolgreich und galt vor allem in ihrer Jugend als echte Sexbombe. Das traf vor allem auf die 60er- und 70er-Jahre zu, in denen sie zahlreich Hauptrollen in Filmen besetzte. Die Kritiker hatten ihren Einsatz damals allerdings als wenig erfolgreich gesehen und betonten, sie sei mehr ein attraktives Sexsymbol als eine ernst zu nehmende Schauspielerin.

Getty Images Raquel Welch, Schauspielerin

Getty Images Raquel Welch, 2016

Getty Images Raquel Welch, Filmstar

