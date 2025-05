Margot Friedländer ist im Alter von 103 Jahren verstorben

Es gibt traurige Nachrichten zu verkünden: Margot Friedländer (✝103) ist im Alter von 103 Jahren verstorben. Den Tod der einstigen Holocaust-Überlebenden bestätigte die Margot Friedländer Stiftung. Nähere Informationen zu ihrem Ableben gibt es bisher nicht. Bekannt ist lediglich, dass Margot am Freitag gestorben ist. Die Berliner Ehrenbürgerin überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt, genauso wie ihr späterer Ehemann, mit dem sie anschließend nach Amerika zog.

Am Mittwoch trat Margot das letzte Mal vor einem großen Publikum auf, um ihr Wissen weiterzugeben. In der Gedenkstunde zum Kriegsende vor 80 Jahren ließ sie folgende bewegenden Worte verlauten, wie Bild berichtet: "Für Euch. Seid Menschen. Das ist es, was ich Euch bitte zu tun: Seid Menschen!" Im Netz nehmen die Menschen bereits Abschied von Margot. "Die Nachricht vom Tode Margot Friedländers erfüllt mich mit tiefer Trauer. Sie hat unserem Land Versöhnung geschenkt – trotz allem, was die Deutschen ihr als jungem Menschen angetan hatten. Für dieses Geschenk können wir nicht dankbar genug sein", schreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69).

Margots dramatische Geschichte wurde in Form eines Dokumentarfilms festgehalten und verbreitet. Mit 88 Jahren zog sie aus Amerika zurück nach Berlin und erhielt seither zahlreiche Preise und viel Anerkennung. Neben dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden (82) sprach die 103-Jährige unter anderem vor Schülern, auf offiziellen Gedenkfeiern und im EU-Parlament in Brüssel. In den Jahren 2011 und 2023 erhielt sie sogar niedrigere Stufen des Bundesverdienstkreuzes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Friedländer im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Friedlaender, Holocaust-Überlebende

Anzeige Anzeige

Anzeige