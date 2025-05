Siria Longo hat schon neunten Schwangerschaftsmonat erreicht

Siria Longo hat nun den neunten Monat ihrer Schwangerschaft erreicht. In ihrer aktuellen Instagram-Story teilte die ehemalige Temptation Island-Verführerin mit ihren Followern ein Foto ihres deutlich gewachsenen Babybauches und schrieb dazu: "Hallo, neunter Monat", gefolgt von "32 + 1" – was auf die fortgeschrittene Schwangerschaftswoche hinweist. Die werdende Mutter erwartet ihr erstes Kind und lässt ihre Fans somit an den spannenden letzten Wochen vor der Geburt teilhaben.

Auf dem Foto zeigt sich Siria sichtlich stolz über ihren Babybauch. Schon in den vergangenen Monaten hat die Reality-TV-Persönlichkeit immer wieder intime Einblicke in ihre Schwangerschaft gegeben. Mit dem aktuellen Update macht sie deutlich, dass es nun nicht mehr lange dauern wird, bis ihr Baby zur Welt kommt. In einer Fragerunde ging Siria darauf ein, wie sie zum Thema Privatsphäre für ihr Kind steht. Die Influencerin machte damals klar, dass sie das Gesicht ihres Kindes nicht im Netz zeigen werde und betonte, wie wichtig ihr Sicherheitsaspekte und der Schutz der Privatsphäre sind. "Mir ist das alles zu gefährlich", äußerte die Mama in spe ihre Bedenken.

Für Siria und ihren Partner Alessio ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Die erfreulichen Neuigkeiten hatte das Paar im Dezember 2024 öffentlich gemacht. Die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen. Ganz im Gegenteil sogar: Für Siria sei es ebenfalls eine große Überraschung gewesen, wie sie in einem Interview mit Promiflash verriet. "Ich habe es alleine auf der Arbeit erfahren, habe in der Mittagszeit einen Schwangerschaftstest gemacht und gleich wieder in die Schachtel gelegt, weil ich so sicher war, dass er negativ ausfallen würde", erinnerte sich die Beauty zurück.

Instagram / siriapl Siria Longo im Mai 2025

Instagram / siriapl Siria und Alessio am Strand, März 2025

