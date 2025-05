Johannes B. Kerners Tochter Emily teilt süße Hochzeitsfotos

Große Freude in Hamburg: Emily Kerner, die Tochter von Moderator Johannes B Kerner (60), hat am 2. Mai 2025 standesamtlich ihren langjährigen Partner Jendrik geheiratet. Das frisch vermählte Paar hielt seine Hochzeitsfotos zunächst zurück und überließ es Freunden, die ersten Schnappschüsse auf Social Media zu teilen. Jetzt jedoch lassen Emily und Jendrik selbst ihre Follower an ihrem Glück teilhaben: Sie veröffentlichten mehrere professionelle Bilder ihres besonderen Tages, aufgenommen von Hochzeitsfotografin Katarina Fedora, die bereits für die "Vogue" fotografiert hat. Die emotionalen Posts verbreiten pure Freude und machen deutlich, wie viel ihnen dieser Moment bedeutet: "Aufgewacht als Ehefrau meines Schwarms, den ich mit 18 Jahren hatte!", schwärmte Emily auf Instagram.

Das Brautpaar blickt auf eine bereits achtjährige Beziehung zurück. Die Bilder zeigen ihn und sie strahlend, eng umschlungen und verliebt – mal mit liebevoller Geste, mal beim Kuss. Emily fiel nicht nur mit einem modernen Hochzeitslook ins Auge, sondern auch mit persönlichen Worten. Jendrik teilte ebenfalls sein Glück mit: "Ich habe SIE geheiratet", kommentierte er stolz. Die Hansestadt Hamburg ist die Heimat der beiden, wo Emily nach ihrem Studium im Bereich Medien- und Kommunikationsmanagement jetzt für ein bekanntes deutsches Modelabel arbeitet.

Schon im März hatte Emily bei Instagram von der Verlobung aus Namibia berichtet und mit den Worten "Das ist für immer" auf ihren großen Tag hingefiebert. Zusätzlich veröffentlichte der Promispross einen Schnappschuss, auf dem sie freudig ihren Verlobungsring in die Kamera hielt – ihr Liebster küsste sie dabei zärtlich auf die Stirn.

Instagram / emily.kerner Emily Kerner und Jendrik

Instagram / emily.kerner Emily Kerner und ihr Verlobter Jendrik, März 2025

