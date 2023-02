"Fantastic Voyage"-Darstellerin Raquel Welch ist gestorben!

Die Filmwelt ist in großer Trauer! Raquel Welch startete 1963 als Model durch, während sie in San Diego Schauspielunterricht nahm. Bereits ein Jahr später machten sich ihre Bemühungen bezahlt: Die gebürtige US-Amerikanerin bekam ihre erste Rolle in einem Film. Weltweit an Bekanntheit erlangte die Schauspielerin dann mit "Eine Million Jahre vor unserer Zeit". Zahlreiche Filme und Jahre später machen jetzt traurige Nachrichten die Runde: Raquel ist verstorben.

Wie TMZ erfahren hat, soll die 82-Jährige heute Morgen nach kurzer Krankheit verstorben sein. Das gab die Familie der Schauspielerin bekannt. Woran Raquel gelitten hat und ob die Erkrankung die Ursache für ihren Tod ist, ist bislang noch nicht bekannt. Auch ist unklar, ob sie zum Zeitpunkt des Todes im Krankenhaus oder zu Hause gewesen ist.

Im Laufe ihres Leben war Raquel insgesamt vier Mal verheiratet. Ihre letzte Ehe mit Richard Palmer kam 2004 zu einem Ende. Die Schauspielerin hinterlässt zwei Kinder: Thanee und Damon Welch. Die beiden stammen aus der ersten Ehe der 82-Jährigen mit James Welch.

Getty Images Raquel Welch, Filmstar

Getty Images Raquel Welch im April 2017

Getty Images Raquel Welch, Oktober 2014

