ALS-Diagnose: Eric Dane will für Familie positiv bleiben

Eric Dane (52) und Rebecca Gayheart (53) haben sich nach langer Zeit wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden wurden nach einem Restaurantbesuch in West Hollywood zusammen gesehen. Es war der erste gemeinsame Auftritt des Paares, seit sie ihre Scheidung offiziell gestoppt und Eric mit der Diagnose ALS an die Öffentlichkeit gegangen ist. Mit dabei waren offenbar auch ihre beiden Töchter Billie und Georgia. Ok berichtet, ein Insider habe verraten, dass Eric alles daran setzt, für seine Familie positiv zu bleiben: "Er ist bereit zu kämpfen."

Die Diagnose der Nervenkrankheit sei für Eric ein "Weckruf" gewesen, der ihn dazu bewegt habe, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen: Kochen in der heimischen Küche, Wanderungen, Radtouren, Bowling und Einkaufen mit den Töchtern. Kurz nach der Bekanntgabe seiner Diagnose sagte Eric in einem Statement: "Ich habe ALS. Ich bin dankbar, meine liebevolle Familie an meiner Seite zu haben, während wir dieses nächste Kapitel gemeinsam angehen." Auch Rebecca äußerte sich öffentlich zu den Veränderungen im Leben ihrer Familie und betonte, wie eng die beiden als Eltern zusammenarbeiten: "Wir sind beste Freunde und großartige Co-Eltern", erklärte sie gegenüber E! News.

Rebecca teilt immer wieder emotionale Posts in den sozialen Medien und betonte jüngst, wie wertvoll Zeit, Gesundheit und kleine gemeinsame Momente im Alltag geworden sind. Freunde des Paares berichten, die schwierige Situation habe alle zusammengeschweißt, und auch Rebecca sieht die Ehe trotz aller Brüche rückblickend als Erfolg: "Es war keine gescheiterte Beziehung. Wir hatten viele schöne Jahre und zwei wundervolle Kinder." So bleibt die Familie gerade in schweren Zeiten ein eingespieltes Team – und macht vor, wie Nähe auch nach Krisen gelingen kann. Erst Mitte April wurde Eric erstmals wieder öffentlich gesichtet, nachdem er seine Diagnose publik gemacht hatte und wirkte leicht geschwächt.

Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Billie und Georgia in Paris

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane bei deiner Preisverleihung in Hollywood im Juni 2015