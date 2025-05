Familienfehde bereitet Victoria Beckham "schlaflose Nächte"

In der schillernden Beckham-Familie ist der Haussegen derzeit offenbar schief: Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) sorgten in den letzten Tagen für Aufsehen, weil sie bei den gemeinsamen Geburtstagsfeiern zum 50. von David Beckham (50) am 2. Mai 2025 in Miami und London fehlten. Während Victoria Beckham (51) mit ihren anderen Kindern Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13) sowie internationalen Stars wie Tom Cruise (62), Ana de Armas (37) und Eva Longoria (50) feierte, blieben Brooklyn und Nicola beiden Anlässen fern. Insider berichten nun gegenüber TMZ, dass das Zerwürfnis zwischen den Brüdern Brooklyn und Romeo, offenbar ausgelöst durch Romeos neue Freundin Kim Turnbull, die Ursache für die derzeitige Familienkrise ist.

Wie auch The Sun berichtet, soll Brooklyn es kritisch sehen, dass seine Eltern Romeo und dessen neue Freundin Kim stärker in den Mittelpunkt rückten – zumal die 23-Jährige in der Vergangenheit mit Brooklyn liiert war. Für Irritation sorgte zudem, dass Nicola und Brooklyn ihre Teilnahme an den Feiern daran knüpften, ob Kim eingeladen sei – worauf sich die Beckhams jedoch nicht einließen. Die Konsequenz: Brooklyn gratulierte seinem Vater David nicht einmal in den sozialen Medien öffentlich zum Ehrentag, etwas, das in der Familie sonst als schöne Tradition gilt. Victoria soll das alles besonders zusetzen, schließlich habe sie die Beziehung zu ihrem ältesten Sohn nach einem früheren Zerwürfnis vor der Hochzeit mit Nicola mühsam wieder aufgebaut.

Das Ungleichgewicht in der berühmten Familie bringt Victoria laut einer Quelle von The Sun nun um den Schlaf: "Das ist Victorias schlimmster Albtraum. Der Gedanke, dass sich eines ihrer Kinder entfremdet, bereitet ihr schlaflose Nächte." Schon rund um die Hochzeit von Brooklyn und Nicola war es zu Spannungen gekommen, als es Streit wegen des Brautkleids gab – ursprünglich war geplant, dass Victoria das Kleid entwirft, am Ende entschied sich Nicola jedoch für einen Designer aus dem Hause Valentino. Trotz der Klärungsversuche und harter Arbeit, den Familienfrieden wiederherzustellen, ist es nie ganz ruhig geworden. In öffentlichen Auftritten zeigen sich Victoria und David gern als perfekte Patchwork-Familie, doch die aktuellen Turbulenzen werfen erneut ein Licht auf die Herausforderungen fernab des Glamours, mit denen auch Promi-Clans zu kämpfen haben.

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham und Victoria Beckham im September 2024

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

