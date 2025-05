Mit 103: Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist tot

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (✝103) ist tot. Sie starb heute, am 9. Mai, im Alter von 103 Jahren. Das verkündet die Margot Friedländer Stiftung. Nur zwei Tage vor ihrem Ableben hatte die Berliner Ehrenbürgerin an einer Gedenkstunde zum Kriegsende vor 80 Jahren teilgenommen. In einer Pressemitteilung äußert sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69): "Die Nachricht vom Tode Margot Friedländers erfüllt mich mit tiefer Trauer. Sie hat unserem Land Versöhnung geschenkt – trotz allem, was die Deutschen ihr als jungem Menschen angetan hatten. Für dieses Geschenk können wir nicht dankbar genug sein."

