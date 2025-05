Rupert Grint und Georgina beim Spaziergang mit Baby Goldie

Rupert Grint (36) und seine langjährige Freundin Georgia Groome wurden jetzt am Freitag bei einem entspannten Spaziergang durch Highgate im Nordwesten Londons zusammen mit ihrer kleinen Tochter Goldie gesehen. Der Harry Potter-Star schob ganz selbstverständlich den Kinderwagen, während Georgia an seiner Seite entlanglief. Gekleidet in lässiger Freizeitmode wirkten sie wie ein ganz normales Elternpaar, das unterwegs ist, um mit seinem Baby frische Luft zu schnappen. Auf den Fotos, die der DailyMail vorliegen, schlendern die beiden an einer Metzgerei vorbei an zahlreichen Passanten.

Bereits im April hatte Rupert überraschend auf Instagram bekannt gegeben, dass er erneut Vater geworden ist, und amüsant getextet: "Geheimes Kind ein wenig enthüllt. Darf ich vorstellen: Goldie G. Grint. Ein 10/10-Baby (bis jetzt)." Im Post richtete er auch einen Dank an den Arzt, der offenbar schon bei der Geburt von Töchterchen Wednesday dabei war. Goldie ist das zweite Kind des Paares, das bereits seit 2011 zusammen ist, aber selten Einblicke in sein Privatleben gewährt. Schon während der Schwangerschaft und in den ersten Wochen mit Wednesday hatte das Paar großen Wert auf Diskretion gelegt: Auch damals postete Rupert erst Monate später ein gemeinsames Foto mit Tochter und veröffentlichte ihren Namen auf Instagram.

Rupert wurde durch seine Rolle als Ron Weasley in den legendären "Harry Potter"-Filmen weltberühmt. Seine Partnerin und Schauspielkollegin Georgia kennt man hingegen aus dem britischen Kultfilm "Frontalknutschen". Beide halten sich abseits des roten Teppichs lieber bedeckt und genießen ihr Familienleben im Stillen. In einem Interview mit Glamour beschrieb Rupert die Beziehung zu Georgia mit den Worten: "Wir sind einfach beste Freunde. Es ist ein sehr natürliches Verhältnis – wir ticken gleich, denken gleich."

©EROTEME.CO.UK / MEGA Rupert Grint und Georgia Groome, August 2020

Schauspieler Rupert Grint und Kollegin Georgia Groome

