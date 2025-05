Kanye West lässt Ex Kim Unterlassungsaufforderung zukommen

Kanye West (47) hat seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) über eine Anwältin eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen, wie TMZ berichtet. Grund dafür sind die gemeinsamen Kinder North West (11), Saint West (9), Chicago West (7) und Psalm West (6). Laut dem Rapper geht es um Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Met Gala in New York Anfang dieser Woche, bei der Kim die elfjährige North angeblich unbeaufsichtigt in einem Auto gelassen habe, während sie im Rampenlicht des Events stand. Zudem wirft Kanye seiner Ex vor, gegen Vereinbarungen des Sorgerechts zu verstoßen, weil sie wiederholt Fotos und Videos von North auf TikTok postet – trotz seiner ausdrücklichen Einwände. Der Musiker droht nun, all diese vermeintlichen Verstöße gerichtlich klären zu lassen.

In dem Schreiben führt Kanye weitere Kritikpunkte auf: So behauptet er, Kim verweigere ihm den angemessenen Kontakt zu den Kindern und halte sich nicht an das vereinbarte Wechselmodell. Der 47-Jährige betont, er habe Saint im laufenden Jahr bisher überhaupt nicht gesehen und der Kontakt zu den anderen drei Kindern sei "unvernünftig eingeschränkt" worden. Bekannte aus dem Umfeld von Kim widersprechen diesen Vorwürfen: Sie behaupten gegenüber dem Newsportal, Kanye fordere selten Besuche ein. Doch wenn er diesen Wunsch äußere, blockiere die Unternehmerin ihn dabei nicht.

Die Scheidung von Kim und Kanye war von langwierigen Verhandlungen geprägt. Beide teilen sich offiziell das Sorgerecht für ihre vier Kinder und Kanye leistet seitdem monatlich einen Unterhalt von angeblich 200.000 Dollar (umgerechnet 176.320 Euro). In der Vergangenheit traten immer wieder Differenzen bei der Organisation des Familienlebens auf, insbesondere wenn es um die mediale Präsenz der Kinder, aber auch um alltägliche Erziehungsfragen ging. Besonders North und ihre Aktivitäten in den sozialen Netzwerken lösten mehrfach Streit zwischen der Familienmama und dem Musiker aus. Kim betonte auf Social Media häufiger, dass sie Wert auf Privatsphäre für ihre Kinder legt – gleichzeitig aber ihre Freude am Muttersein und das besondere Band zu jedem der vier Sprösslinge öffentlich teilt.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024

