Von Auto angefahren: Radlegende Jan Ullrich im Krankenhaus

Jan Ullrich (51) ist bei einem Unfall beim Radtraining verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe seines Wohnortes, als der Tour-de-France-Sieger von einem Auto angefahren wurde. Jan stürzte daraufhin und zog sich einen Bruch des Schlüsselbeins, zahlreiche Prellungen und Hautabschürfungen zu. Er wurde direkt nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht, wo er derzeit medizinisch betreut wird. Das berichtet unter anderem Eurosport. Eigentlich hätte Jan in den kommenden Tagen als Gast beim TV-Sender Eurosport im Rahmen der Sendung "Velo Club" auftreten sollen, doch diese Live-Auftritte wurden aufgrund seiner Verletzungen kurzfristig abgesagt.

Der Unfall ereignete sich, während Jan allein auf dem Rad unterwegs war. Nähere Details zum Hergang sind bislang nicht bekannt, aber nach Aussagen seines Managements wurde der Sportler direkt nach dem Sturz von Ärzten versorgt. Wie lange der sympathische Ex-Profi nun ausfallen wird, ist noch unklar. Viele Fans und Wegbegleiter wünschen ihm über die sozialen Netzwerke eine schnelle Genesung und betonen ihre Sorge um den beliebten Rad-Star, dessen öffentliche Rückkehr nach längerer Pause eigentlich mit Spannung erwartet worden war.

Seit dem Ende seiner aktiven Profikarriere hat der frühere Tour-de-France-Champion immer wieder mit Höhen und Tiefen auf und abseits des Sports zu kämpfen gehabt. Bereits vor zwei Monaten hatte er in dem Podcast "Raus aus der Depression" mit Harald Schmidt (67) offen darüber gesprochen, wie schwer ihn der Rückzug aus dem Profiradsport getroffen hat. Er schilderte, dass er nach dem Ende seiner Karriere in ein tiefes Loch gefallen war. "Ich habe gesagt: Das schaffe ich schon. Ich habe die Tour de France gewonnen, bin Olympiasieger und Weltmeister. Ich schaffe das alleine", berichtete Jan damals. Doch stattdessen geriet er immer tiefer in die Abwärtsspirale aus Alkohol und Depressionen.

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, Oktober 2022

Getty Images Jan Ullrich, Radrennprofi

