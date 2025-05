Für diesen Star hat es sich bei "Let's Dance" ausgetanzt

Am heutigen Abend gaben Diego Pooth, Taliso Engel, SelfieSandra (25), Fabian Hambüchen (37) und Marie Mouroum im Viertelfinale von Let's Dance zusammen mit ihren Tanzpartnern erneut alles. Neben den Einzeltänzen standen auch die Trio-Tänze auf dem Programm, mit denen noch mal ordentlich Punkte gesammelt werden konnten. Doch auch wenn die Stars mit ihren Performances auf dem Tanzparkett alles in die Waagschale legten: Fünf Promis für das Halbfinale sind einer zu viel. Also, wer musste weichen und schafft es nicht in die nächste Runde? Am Ende traf es Marie und ihren Partner Alexandru Ionel (30).

Bei der Entscheidung musste Marie zusammen mit SelfieSandra zittern. Die Stuntfrau bekam für ihren Einzeltanz einmal 25 Punkte und für ihren Trio-Tanz 27 Punkte. Die Influencerin hingegen ergatterte bei ihrem Einzeltanz 22 Punkte und bei ihrem Trio-Tanz 24 Punkte – somit schnitt sie eigentlich schlechter ab. So betrachtet dürfte es eine kleine Überraschung sein, dass am Ende Marie ihre Siebensachen packen und "Let's Dance" verlassen muss.

Im Achtelfinale hatte es sich bereits für Christine Neubauer (62) ausgetanzt. Trotz solider Performance mit 24 Punkten mussten die Schauspielerin und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (38) "Let's Dance" verlassen. Ihre Performance zu dem Song "Amoi seg' ma uns wieder" von Andreas Gabalier (40) war einem ganz besonderen Menschen gewidmet: ihrem geliebten Papa, der 2019 starb.

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Alexandru Ionel bei "Let's Dance", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer bei ihrem Magic-Moment-Tanz bei "Let's Dance", 2025

