Bewegt: Olli Pocher nimmt Abschied von Margot Friedländer

Zahlreiche Menschen trauern um Margot Friedländer (✝103). Die Holocaust-Überlebende ist am 9. Mai im Alter von 103 Jahren verstorben – genau an dem Tag, an dem sie das große Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen sollte. Auch Oliver Pocher (47) nimmt von der Berliner Ehrenbürgerin Abschied und schlägt auf Instagram sehr seltene Töne an. "Die Begegnung mit Margot Friedländer, als eine der letzten Holocaust-Überlebenden, hat mich nachhaltig bewegt und zu Tränen gerührt", schreibt der Entertainer zu einem gemeinsamen Foto.

Weiter betont Oliver in seinem Beitrag, welch außergewöhnliche Kraft zur Vergebung Margot gezeigt habe. Er würdigt ihre mahnende Rolle über viele Jahrzehnte, in denen sie insbesondere jungen Menschen von ihrem Leben berichtete und für Menschlichkeit appellierte. "Ruhe in Frieden, liebe Margot und danke, dass wir Dich kennenlernen durften", beendet der Comedian seinen emotionalen Beitrag. In der Kommentarspalte bekommt Oliver reichlich Zuspruch für die Wahl seiner Worte. Eine Social-Media-Nutzerin lobt: "Sehr schön geschrieben! Eine wunderbare Frau! Danke Margot."

Margot war für viele nicht nur ein Symbol der Erinnerungskultur, sondern auch eine beeindruckende Persönlichkeit mit großem Herzen. Nach der Zeit im Konzentrationslager emigrierte sie mit ihrem Mann in die USA, kehrte aber später zurück nach Berlin, um sich der Aufklärung über die Verbrechen des Nationalsozialismus zu widmen. In Gesprächen beeindruckte sie immer wieder mit Offenheit, Wärme und einer Hoffnung auf Versöhnung – Eigenschaften, die Menschen verschiedenster Generationen an ihr schätzten. Besonders bewegend war ihre Fähigkeit, Vergebung zu zeigen und Brücken zu bauen. Zahlreiche Wegbegleiter und Zeitzeugen betonen, wie sehr sie es verstand, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen für Toleranz zu sensibilisieren.

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Getty Images Margot Friedlaender, Holocaust-Überlebende