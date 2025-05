Britney Spears wird großen Einfluss auf ihr Biopic haben

Ein Film über das Leben von Britney Spears (43) kommt in die Kinos – das hat die Sängerin selbst bereits im April 2024 auf X bestätigt. Gemeinsam mit Produzent Marc Platt arbeitet Britney derzeit an einem Biopic, das auf ihrer erfolgreichen Autobiografie "The Woman in Me" basieren soll. Zwar gibt es bisher noch keinen Starttermin für den Film und die Arbeit befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, doch große Namen wie Regisseur Jon M. Chu (45) und Marc Platt, die zuletzt bereits beim Musical Wicked zusammenarbeiteten, sind mit an Bord. Wer Britney später im Film verkörpern wird und wann das Publikum das Ergebnis auf der Leinwand sehen kann, bleibt vorerst ein spannendes Geheimnis.

Klar ist jedoch, dass Britney aktiv an ihrem eigenen Biopic mitwirkt. Das bestätigte Jon gegenüber Entertainment Weekly: "Sie ist sehr involviert." Britneys Lebensgeschichte, gespickt mit großen Erfolgen, Skandalen und emotionalen Herausforderungen, wird damit aus erster Hand erzählt. Das Drehbuch steckt allerdings noch in der Entwicklung und konkrete Entscheidungen zur Besetzung oder Storyline sind noch nicht gefallen. Insbesondere Gerüchte um Ariana Grande (31), Sabrina Carpenter (25) oder Millie Bobby Brown (21) als Hauptdarstellerin wurden vom Regisseur dementiert. "Das klingt aufregend, aber wir haben noch kein einziges Gespräch über die Besetzung dieses Films geführt. Wir sind noch viel zu früh in der Entwicklung. Sorry", schrieb Jon auf X. Gleichzeitig berichteten Insider im Mai 2025, dass auch das Casting für eine mögliche unbekannte Darstellerin noch nicht begonnen habe.

Britney zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den größten Pop-Ikonen weltweit und ihr privates Leben fand dabei ebenso viel Beachtung wie ihre Musik. Ihre Memoiren, die als Vorlage für den Film dienen, sorgten 2023 für Aufsehen: Die Sängerin sprach offen über ihre Jugend, ihre Karriere, den öffentlichen Streit um das Sorgerecht, ihre Beziehung zu Justin Timberlake (44) und die umstrittene Vormundschaft durch ihre Eltern. In ihrem Privatleben zeigte sich Britney in den letzten Jahren nach bewegten Zeiten als kämpferisch, lebensnah und ihrem engsten Umfeld sehr zugewandt. Fans hoffen nun, ihren persönlichen und emotionalen Weg erstmals mit ihrer eigenen Stimme auf der großen Leinwand zu erleben – ein Schritt, der für Britney selbst wie auch für ihre Bewunderer ein ganz besonderes Ereignis werden dürfte.

Jon M. Chu, März 2025

Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

