Nanu: Bill Kaulitz präsentiert sich mit grüner Haarpracht

Bill Kaulitz (35) hat mal wieder ein echtes Style-Statement gesetzt! Am Osterwochenende zeigte sich der Tokio Hotel-Sänger noch mit seinen bekannten langen, blonden Haaren und dezentem Tages-Make-up vor der Kamera. Doch nur wenige Wochen später überraschte Bill alle und präsentierte sich erstmals mit einer knallgrünen Haarfarbe. Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal teilte der Künstler ein Selfie, auf dem der neue Look zum Vorschein kam. Mit dieser mutigen Typveränderung sorgt der Musiker für ordentlich Gesprächsstoff, denn so hat man ihn bisher eher selten gesehen.

Wer die Historie des Stars kennt, weiß, dass Experimentierfreude in Sachen Frisur bei ihm zum guten Ton gehört. Immer wieder überrascht Bill seine Fans mit extravaganten Styles und ausgefallenen Looks. Doch das satte Grün auf seinem Kopf war selbst für seine Anhänger unerwartet – die Begeisterung überwiegt jedoch bei seinen Followern. So schwärmte einer seiner Fans unter dem besagten Post: "Grün steht dir gut, Bill! Du bist wie immer total hübsch!" Ein weiterer User fragte gespannt: "Was wird denn deine nächste Haarfarbe sein?" und teilte ein blaues Herz – vielleicht in Anspielung auf das nächste mögliche Umstyling?

Auch in Sachen Lifestyle liebt es Bill extravagant – und genau das hindert ihn nicht daran, immer wieder auf hohem Niveau zu meckern. Erst vor wenigen Tagen enthüllte er im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit Tom Kaulitz (35), dass er sich in der luxuriösen Villa von Heidi Klum (51) und seinem Bruder nicht immer rundum wohlfühle. Besonders nerven ihn die strengen Sicherheitsmaßnahmen am Eingang und selbst die schicke Kaffeemaschine konnte bei dem Musiker keinen Eindruck schinden. "Ich hasse eure Kaffeemaschine", wetterte der 35-Jährige in Richtung seines Zwillings.

Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Grammys, Februar 2025

