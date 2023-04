Trotz Ende der Romanze: Gigi Hadid und Leo haben Kontakt

Können sie etwa nicht die Finger voneinander lassen? Im vergangenen Jahr machten die ersten Gerüchte die Runde, dass Gigi Hadid (27) und Leonardo DiCaprio (48) miteinander anbandeln sollen. Doch bereits wenige Monate später hieß es, dass das Model und der "The Wolf of Wall Street"-Star von nun an wieder getrennte Wege gehen. Jetzt kam allerdings heraus: Gigi und Leo haben immer noch Kontakt!

Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber ET: "Gigi und Leo hängen immer noch zusammen ab und reden, wenn es ihr Zeitplan zulässt. Sie genießen beide die Gesellschaft des anderen und haben Spaß miteinander, wenn es ihre vollen Terminkalender erlauben." Außerdem erklärte die Quelle, dass Gigis Familie weiß, was vor sich geht und glaubt, dass sie "in der Lage ist, ihre eigenen gesunden Entscheidungen zu treffen." "Gigi's Hauptpriorität ist ihr kleines Mädchen. Ihre Tochter ist immer an erster Stelle und steht bei allem in ihrem Leben im Vordergrund", heißt es abschließend.

Während Gigi ihre Zeit mit der Hollywoodgröße verbringt, scheint auch ihr Ex und Vater ihrer Tochter Zayn Malik (30) wieder auf Wolke sieben zu schweben: Der ehemalige One Direction-Star soll derzeit mit Selena Gomez (30) anbandeln! "Er hat sie immer bewundert und denkt, dass sie eine unglaubliche Person ist, innerlich und äußerlich", verriet ein Informant gegenüber US Weekly.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Zayn Malik, Sänger

