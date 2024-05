Nach Fernseh-Aus: Was macht Moderatorin Vera Int-Veen heute?

Vera Int-Veen (56) war jahrzehntelang in unterschiedlichen TV-Formaten zu sehen gewesen. Vor rund zwei Jahren gab die Schwiegertochter gesucht– Moderatorin allerdings bekannt, dass sie sich aus dem Fernsehen zurückzieht. Still ist es um sie aber nicht geworden, denn Vera ist offenbar zu einer kleinen Garten-, Koch- und Lifestyle-Influencerin geworden! Auf Instagram teilt sie regelmäßig Content aus ihrem Gewächshaus, Rezepte zum Nachkochen oder Aufnahmen von Reisen mit ihrer Ehefrau Christiane "Obi" Obermann. Auch ein Kochbuch hat sie bereits rausgebracht und war zudem in ein paar Podcasts zu hören.

Dass sie viel reisen will, kündigte die 56-Jährige bereits an, als sie ihre TV-Karriere beendete. "Ich möchte schon noch einmal kreuz und quer durch die Welt", verriet sie damals im Netz. Und diesen Plan setzt sie auch um! Ein Blick auf ihr Instagram-Profil verrät, dass Vera und Obi ganz schön rumkommen. So bereisten sie unter anderem Thailand, Vietnam, Mallorca, Aruba oder die Seychellen. Vor Kurzem waren sie außerdem in Afrika, wo sie für eine Organisation benachteiligten Kindern halfen. "Das Wunschpaten-Event in Makoni/Simbabwe war für uns ein unvergessliches Erlebnis. Die Kinder, die aus Verhältnissen kommen, die wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können, sind so lieb und waren wahnsinnig aufgeregt. [...] Wir sind überglücklich, dass wir in Makoni nun auch 5 Patenkinder haben", berichtete Vera.

Vera hatte ihre Fernsehkarriere bereits in den 1990er-Jahren begonnen und moderierte im Laufe der Jahre so einige verschiedene Formate. Von 1996 bis 2006 hatte sie ihre eigene, erfolgreiche Talkshow "Vera am Mittag", von 2007 bis 2021 stand sie für "Schwiegertochter gesucht" vor der Kamera. Für die Kuppelshow musste sie auch ordentlich Kritik einstecken, als Jan Böhmermann (43) unter dem Motto #VeraFake 2016 für Neo Magazin Royale einen Fake-Kandidaten einschleuste. So wurde beispielsweise gezeigt, wie Teilnehmer gezielt überspielt werden. Auch Vera geriet dadurch ins Kreuzfeuer.

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen und Christiane Obermann

Getty Images Vera Int-Veen, TV-Persönlichkeit

