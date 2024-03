Gigi Hadid und Bradley Cooper planen Treffen mit ihren Kids

Gehen Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (49) etwa bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Wie OK! berichtet, sollen die beiden bereit sein, sich gegenseitig ihre Töchter vorzustellen. "Ihre Kinder haben für sie oberste Priorität und sie sind gespannt, ob sie ihre Familien erfolgreich zusammenführen können, während sie eine gemeinsame Zukunft planen", verrät eine Quelle laut dem Medium. Dennoch wollen das Model und der Schauspieler nicht zu voreilig handeln: "Sie führen ernsthafte Diskussionen, da Mädchen in ihrem Alter sehr leicht anhänglich werden. Sie wollen nicht, dass sich die Mädchen gut verstehen, nur um ihnen dann den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wenn ihre Beziehung nicht funktioniert." Gigi teilt mit ihrem Ex Zayn Malik (31) Töchterchen Khai (3), während Bradley mit Irina Shayk (38) Tochter Lea (7) auf der Welt begrüßen durfte.

Was wohl die Verflossenen von der Familienzusammenführung der Turteltauben halten? Sowohl Irina als auch Zayn sollen Insidern zufolge nämlich nicht sonderlich viel von der Beziehung halten. "Irina ist nicht glücklich darüber, dass Bradley sich mit einem anderen Supermodel trifft, das noch dazu jünger ist. Es hat sie überrumpelt", behauptete ein Insider gegenüber Page Six. Doch auch dem ehemaligen One Direction-Star soll die Beziehung seiner Ex ein Dorn im Auge sein, wie ein weiterer Informant im Gespräch mit Us Weekly verriet: "Zayn ist nicht glücklich mit ihrer [Gigis] Beziehung und wird es auch nie sein."

Der Sänger selbst sei derzeit nicht an einer Beziehung interessiert, wie seine Mama Trisha Malik in einem Interview mit Daily Mail offenbarte: "Zayns Energie konzentriert sich darauf, für khai ein guter Vater zu sein und zu arbeiten, und das wird sich so schnell nicht ändern. Er ist ein gut aussehender Junge und viele Frauen interessieren sich für ihn, aber im Moment hat er dafür keinen Kopf." Für ihn steht seine Tochter an erster Stelle. Das verdeutlichte Zayn im vergangenen Jahr im Podcast "Call Her Daddy". "Seit ich meine Tochter habe, ist es für mich das Wichtigste, ein gutes Beispiel für sie zu sein", betonte Zayn. khai habe "Farbe in sein Leben zurückgebracht".

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Bradley und Gigi ihre Töchter einander vorstellen wollen? Großartig, das ist so süß! Das könnte kompliziert werden... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de