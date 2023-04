Loredana Wollny stand Geburt ohne Freund Servet durch!

So hatten sich Loredana Wollny (19) und ihr Freund Servet die Geburt ihres Sohnes sicher nicht vorgestellt. Seit dem Dezember des vergangenen Jahres sind die TV-Stars glückliche Eltern des kleinen Aurelio. Doch wie bereits bekannt ist, kam ihr Baby rund vier Wochen zu früh auf die Welt. In der aktuellen Folge von Die Wollnys stellt sich jetzt heraus: Servet war aufgrund der überraschenden Frühgeburt nicht bei Loredana in Deutschland!

Gemeinsam mit Loredanas Schwester Estefania (21) sowie deren Freund Ali befand sich Servet zum Zeitpunkt der Geburt in der Türkei. Völlig aufgeregt wartete der werdende Papa auf den Anruf seiner Schwiegermama Silvia (58), und die Verkündung, dass sein Kind auf der Welt ist. "Es ist schon traurig, dass ich nicht dabei bin, aber wir schaffen das", zeigte er sich während des Wartens positiv. Um 2:50 Uhr dann die erlösende Nachricht. Per Videocall durfte Servet endlich seinen Sohn sehen. "Das war das beste Gefühl auf der ganzen Welt. Ich wusste nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und mir wurde gesagt, es ist ein Junge – das war ein sehr schönes Gefühl. Aber ich hatte auch ein schlechtes Gefühl, weil ich nicht dabei war, das war wirklich sehr schwer. Aber das Wichtigste war, die Gesundheit von Loredana und dem Baby", freute er sich.

Doch nicht nur Servet konnte Loredana nicht während der Entbindung unterstützen – auch ihre Mama war nicht dabei. Die 58-Jährige durfte den OP-Saal nicht betreten, für den Fall, dass es zu weiteren Komplikationen kommt. "Für mich ist das sehr schlimm, dass ich nicht mit rein gehen kann. Loredana ist unser Nesthäkchen und sie hat mich darum gebeten, dass ich mit rein gehe. [...] Das tut weh, wenn du nichts tun kannst", erzählte Silvia.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Freund im Februar 2023

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund und ihrem Sohn

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund, 2023

