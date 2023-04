Luxusleben: Modedesigner Philipp Plein baut eine Prunkvilla

Philipp Plein (45) legt viel Wert auf Extravaganz. Seit mehreren Jahren ist der deutsche Designer erfolgreich in der Modeindustrie unterwegs. Seine ausgefallenen Kreationen begeistern Fans und Prominente auf der ganzen Welt. Auch privat läuft es bei dem deutschen Modeschöpfer rund: Erst vor wenigen Monaten wurden er und seine Freundin Lucia Bartoli Eltern eines kleinen Sohnes. Ein Nest für die kleine Familie baut Philipp auch schon – und die Villa ist eines der teuersten Luxushäuser der USA!

Laut Bunte wird an dem Anwesen, das den Namen Chateau Falconview trägt, schon seit rund sieben Jahre gebaut. Mehr als 180 Millionen Euro soll der Unternehmer für das prunkvolle Haus bereits hingeblättert haben – somit zählt es zu den teuersten Villen in den USA. Er habe sich damit aber einen großen Herzenswunsch erfüllt: "Das war schon immer mein Jugendtraum, in Los Angeles ein Haus zu haben. Seitdem ich 16 Jahre alt bin, jetzt bin ich 45!", erklärte er im Interview mit dem Magazin.

Die Luxusvilla hat sogar eine eigene Instagram-Seite. Regelmäßig teilt Philipp dort Schnappschüsse des edlen Gebäudes, auf denen unter anderem glamouröse Kristallleuchter, Marmorstatuen und üppige Diamant-Dekoration zu sehen sind. Einigen Fans gefällt das offenbar nicht. "Wofür braucht man so ein großes Haus? Für mich hat das nur was mit Prestige, Statuswahn, vielleicht auch Größenwahn zu tun.", kommentierte ein User eines der Fotos.

Instagram / chateaufalconview Philipp Pleins Eingangshalle

Instagram / philippplein Philipp Plein im Juli 2020

Instagram / philippplein Philipp Plein und Lucia Bartoli mit ihrem Sohn Rocket Halo Ocean im März 2023

