Herzerwärmende News von Philipp Plein (44)! Der Modedesigner verkündete bereits rund um Weihnachten 2021, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Für ihn und seine Partnerin Lucia Bartoli ist es jedoch das erste gemeinsame Kind. Mit einer großen Gender-Reveal-Party verriet er auch schon überglücklich: Die Turteltauben dürfen sich über einen Jungen freuen. Nun können sie den kleinen Mann auch schon in den Armen halten. Denn Philipps Sohn ist auf der Welt!

Das offenbarte der 44-Jährige auf seinem Instagram-Profil mit einem Bild. Darauf zu sehen: Mehrere Bouquets mit weißen Rosen und mittendrin ein weißes Babykörbchen. "16. Mai, 8:18 Uhr, 3.9 Kilo, 51 cm", schrieb Philipp dazu und verriet zugleich einige Details über sein Neugeborenes. Das Körbchen ist auf dem Bild jedoch leer. Sein Kind zeigte er seinen Fans noch nicht.

Daraufhin schwärmte der Milliardär von dem Familienzuwachs. "Ich kann nicht aufhören zu weinen, so viel Segen von oben", heißt es in der weiteren Bildunterschrift. Die Geburt seines Sohnes scheint Philipp emotional also total mitzunehmen.

Anzeige

Instagram / philippplein Lucia Bartoli und Philipp Plein, Mai 2022

Anzeige

Instagram / philippplein Philipp Pleins Baby-Post

Anzeige

Instagram / philippplein Philipp Plein mit seiner Freundin Lucia an Weihnachten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de