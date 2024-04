Philipp Plein verrät das Geschlecht von Baby Nummer vier!

Philipp Plein (46) lüftet das Geheimnis! Seit einigen Monaten ist der Designer wieder mit seiner Ex-Freundin Andreea Sasu zusammen, mit der er nun sogar Nachwuchs erwartet. Für den Modeschöpfer ist es das vierte Kind, das erste mit dem Model. Im Rahmen einer großen Gender-Reveal-Party geben die beiden jetzt das Geschlecht ihres Sprösslings bekannt und teilen davon direkt ein Video auf Instagram. In einem mit weißen Rosen geschmückten Garten zünden sie eine Farbbombe – aus der blauer Rauch geschossen kommt: Philipp und Andreea bekommen also einen Jungen!

Der baldige Vierfachpapa ist ganz aus dem Häuschen über seinen vierten Jungen. "Es ist so ein Segen für mich, dass Sohn Nummer vier dieses Jahr in mein Leben kommt. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich meine Kinder liebe und verehre. Ich bin total verrückt nach meinen Kindern. Sie bedeuten mir die Welt und ich liebe sie mehr als mein eigenes Leben", schwärmt Philipp unter dem Clip seiner Party. Auch für die Mütter seiner ersten drei Kids Romeo, Rocket und Rouge findet er liebe Worte: "Ich bin auch Lucia und Fernanda so dankbar, dass sie diese wunderbaren kleinen Menschen mit mir zusammen haben."

Philipps Liebesleben sorgte in den vergangenen Monaten für so einige Schlagzeilen. Denn nur wenige Tage nachdem er die Trennung von Ex Lucia bekannt gegeben hatte, verriet er gegenüber RTL, dass er wieder mit Andreea zusammen ist – und das sogar schon seit neun Monaten. Dennoch haben Lucia und er ein gutes Verhältnis und kümmern sich liebevoll um ihre gemeinsamen Söhne: "Co-Parenting ist etwas, was man lernen muss und wo man sich auch irgendwie arrangieren muss. Mittlerweile glaube ich, dass wir das hinkriegen und es läuft eigentlich ganz gut."

Getty Images Philipp Plein, Modedesigner

Instagram / philippplein Philipp Plein mit seiner Freundin Lucia an Weihnachten 2021

