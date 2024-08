Läuten bei Philipp Plein etwa bald die Hochzeitsglocken?

Philipp Plein (46) sorgt derzeit für reichlich Spekulationen um sein Liebesleben. Der Designer hat in den sozialen Medien Hinweise gestreut, dass es schon bald eine Hochzeit mit der Mutter seines jüngsten Kindes und Freundin Andreea Sasu geben könnte. In seiner Instagram-Story teilt Philipp ein Foto von einer Hochzeitskapelle in Las Vegas und schreibt dazu: "Vegas Baby". Außerdem fügt er das Datum "24. August 2024" hinzu. Könnten Philipp und Andreea sich an diesem Tag das Jawort geben?

Wenn dem so ist, scheint Philipp sein privates Glück endlich gefunden zu haben. Zuvor war sein Liebesleben nicht gerade unkompliziert: Der Modeschöpfer hat vier Kinder von drei verschiedenen Frauen. Sein jüngster Sohn, den er zusammen mit Andreea hat, wurde im Juli geboren. Neun Monate zuvor erblickte sein Sohn Rouge Sky Galaxy, dessen Mutter Philipps Ex-Partnerin Lucia Bartoli (31) ist, das Licht der Welt.

Mit Lucia hat Philipp auch noch den gemeinsamen Sohn Rocket Halo Ocean. Der älteste Sohn des Künstlers, Romeo Prince, entstand während seiner ersten Ehe mit Fernanda Rigon. Sein jüngster Spross, der auf den Namen Hurricane Thor Thunder Plein hört, kam erst vor wenigen Monaten zur Welt und machte Philipp zum vierfachen Vater. Bei seiner Geburt war der 46-Jährige dabei, wie er gegenüber Bild bestätigte: "Das ist mehr als selbstverständlich, finde ich. Ich leiste Beistand. Überwache alles. Und bete, dass alles gut läuft."

Getty Images Philipp Plein und Andreea Sasu im Mai 2017

Instagram / philippplein Philipp Plein und Lucia Bartoli mit ihrem Sohn Rocket Halo Ocean im März 2023

