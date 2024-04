Vierter Nachwuchs: Alle Details zu Philipp Pleins neuem Baby

Philipp Plein (46) wird zum vierten Mal Vater – und es wird wieder ein Sohn. Der Modedesigner und seine Ex-Freundin Andreea Sasu verkündeten das Geschlecht ihres Babys in einem Instagram-Clip. Die werdenden Eltern schmissen eine sehr glamouröse Gender-Reveal-Party, auf der sie erfuhren, dass es ein Junge wird. Für den werdenden Papa ist dies ein tolles Gefühl, wie er erklärt: "Es ist so ein Segen für mich, dass Sohn Nummer vier dieses Jahr in mein Leben kommt."



