Großfamilie: So chaotisch ist Philipp Pleins Patchwork-Leben

Philipp Plein (46) hat bald vier Kinder von drei Frauen, außerdem hat er mehrere Wohnsitze. Ob da auch mal das Chaos ausbricht, verrät der Designer jetzt im Bild-Interview. Ex-Freundin Lucia Bartoli lebt mit den beiden Söhnen nur fünf Minuten entfernt. Trotz der Trennung übernachte Philipp oft bei ihr und schläft dann bei seinen Jungs. Seine schwangere, jetzt wieder Freundin Andreea Sasu zeigt sich verständnisvoll: "Philipp ist ein harmoniesüchtiger Mensch. Für seine Kinder würde er alles tun." Dass sich alle verstehen, ist für den gebürtigen Münchner das Wichtigste: "Ich möchte eine harmonische Beziehung zu den Müttern meiner Kinder."

Ist man als Freundin da nicht auch mal eifersüchtig? Zumindest auf die beiden Mütter von Philipps Kindern sei Freundin Andreea nicht eifersüchtig. Die sind wohl auch nicht aus seinem Leben wegzudenken. "Sonst schon, aber ich habe keinen Grund dazu. Er hätte gar keine Zeit für eine neue Frau, dafür arbeitet er viel zu viel. Und mit uns allen hat er auch schon genug zu tun", schmunzelt die 34-Jährige. Immerhin war Andreeas Eifersucht schon beim ersten Mal der Grund für die Trennung, wie sie offen zugibt. Ihren ersten Beziehungsanlauf führten sie und Philipp nach seiner Trennung von Fernanda Rigon, der Mutter seines ältesten Sohnes. Doch nach drei Jahren war damals Schluss.

Mit Fernanda war Philipp bis kurz nach der Geburt seines Sohnes Romeo zusammen. Die beiden seien laut dem 46-Jährigen einfach zu unterschiedlich gewesen. Fernanda blieb mit ihrem Sohn in Brasilien, während Philipp zurück in die USA ging. Fünf Jahre durfte er Romeo nicht sehen, dafür sei das Verhältnis heute aber wieder sehr eng. Es folgte die erste Beziehung mit Andreea. Nach dem Liebes-Aus trat Lucia in das Leben des Modeschöpfers. Mit ihr bekommt er die Söhne Halo Ocean und Rogue Sky Galaxy. Aktuell ist Andreea wieder die Frau an seiner Seite und erwartet Söhnchen Nummer vier.

Getty Images Andreea Sasu mit Philipp Plein bei der Mailänder Fashion Week, Januar 2017

Instagram / philippplein Philipp Plein und Lucia Bartoli mit ihrem Sohn Rocket Halo Ocean im März 2023

