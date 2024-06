"War ein Playboy": Philipp Plein öffnet sich zu Liebesleben

Philipp Plein (46) sorgte in den vergangenen Monaten mit seinem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen. Mit seiner Ex-Freundin Lucia Bartoli bekam er im Oktober ein zweites Kind. Das Paar trennte sich nur kurze Zeit später. Kurz darauf machte er seine Beziehung zu Andreea Sasu öffentlich, mit der er jetzt ebenfalls ein Kind erwartet. "Ich war ein Playboy. Ich leugne es nicht", gibt er in einem Interview mit RTL zu. Der Modedesigner erklärt auch, was dahintersteckt: "Es ist wichtig, eines Tages das Leben zu genießen, bevor du heiratest, oder bevor du dich entscheidest, sesshaft zu werden."

Doch wie reagierte Ex-Freundin Lucia auf die weitere Familienplanung des Modeliebhabers? "Als Lucia und ich uns getrennt haben, haben wir uns beide entschieden, diesen Schritt zu tun. Dann hat sie vielleicht nicht erwartet, dass ich in so kurzer Zeit ein weiteres Baby bekommen würde", führt er im Gespräch aus. Er habe sie damit wohl "wirklich verletzt", was er heute nachvollziehen kann. Für den gemeinsamen Nachwuchs sind sie weiterhin beide da.

Philipps ältester Sohn Romeo ist heute zehn Jahre alt – mit seiner früheren Freundin Lucia teilt er die beiden Söhne Rocket Halo Ocean und Rouge Sky Galaxy. Mit Freundin Andreea erwartet er jetzt seinen vierten Sohn. Auf Instagram hielt der Modeschöpfer fest, wie wichtig ihm sein Nachwuchs ist. "Es ist so ein Segen für mich, dass Sohn Nummer vier dieses Jahr in mein Leben kommt. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich meine Kinder liebe und verehre. Ich bin total verrückt nach meinen Kindern. Sie bedeuten mir die Welt und ich liebe sie mehr als mein eigenes Leben", schrieb er hier. Neben seinem Familienalltag führt der Designer sein millionenschweres Unternehmen, das bereits 1998 gegründet wurde.

Instagram / philippplein Philipp Plein und Lucia Bartoli mit ihrem Sohn Rocket Halo Ocean im März 2023

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Philipp Plein und Andreea Sasu

