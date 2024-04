Philipp Plein erklärt: So steht es um sein Liebes-Wirrwarr!

Über Philipp Plein (46) ist derzeit viel in den Schlagzeilen zu lesen. Zuerst kam das Beziehungsende mit seiner Freundin Lucia Bartoli, mit der er zwei Kinder hat. Dann wurde bekannt, dass er mit Andreea Sasu schon eine neue Frau an seiner Seite hat. Und der Höhepunkt: Andreea erwartet bereits ein Kind von dem Designer! Um das Chaos ein bisschen aufzuräumen, klärt Philipp sein Liebesdreieck nun auf – und gibt einen Einblick, wie das Patchwork-Familienleben so funktioniert. "Co-Parenting ist etwas, was man lernen muss und wo man sich auch irgendwie arrangieren muss. Mittlerweile glaube ich, dass wir das hinkriegen und es läuft eigentlich ganz gut", erzählt er im Interview mit RTL.

Mit Andreea sei er nun "schon fast neun Monate" zusammen, erklärt Philipp und fügt hinzu: "Ich und Lucia [...] sind seit einem Jahr getrennt und haben uns einfach am Ende der Beziehung auseinandergelebt." Für ihn stehen die Kinder im Vordergrund und eine Trennung heiße ja nicht, dass man nicht gut miteinander umgehen kann. Außerdem gehöre ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein für Philipp zum Glücklichsein dazu. "Für mich sind Kinder sehr wichtig. Ich habe drei Kinder momentan und eventuell demnächst auch noch ein viertes Kind und ich freue mich natürlich sehr", plaudert der 46-Jährige weiter.

Da stellt sich nur die Frage: Wie kommen denn eigentlich seine Ex und seine neue Freundin miteinander klar? "Weiß ich jetzt nicht so sehr, ob die jetzt beste Freunde sind. Aber ich denke, was noch nicht ist, kann ja noch werden", lacht Philipp. Das Liebes-Aus mit Lucia verkündete er Ende März mithilfe eines Instagram-Beitrags. Nur wenige Tage später bestätigte er gegenüber Bild, dass er wieder Vater wird – und die werdende Mutter keine Unbekannte in seinem Leben ist: "Ich war mit Andreea schon einmal über vier Jahre zusammen und wir sind letztes Jahr zusammengezogen." Dass es für Philipp das vierte Kind mit der dritten Frau wird, bereitet ihm aber keine Sorge. "Die moderne Familie ist für jeden anders", offenbarte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / xluciabartoli Lucia Bartoli mit ihrem Kind und Partner Philipp Plein

Anzeige Anzeige

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Philipp Plein und Andreea Sasu

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Philipps Liebeschaos? Ich finde das alles gar nicht so verwirrend. Wege trennen sich und neue finden sich. Ich bin deshalb ziemlich durcheinander... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de