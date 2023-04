Überraschend? Katja Krasavice verrät, wonach sie süchtig ist

Davon kann Katja Krasavice (26) offensichtlich nie genug bekommen! Die Rapperin sitzt in der diesjährigen Staffel von DSDS mit in der Jury – hier hat sie sich bereits gegen Dieter Bohlen (69) aufgelehnt, um die Gleichberechtigung von Frauen in Castingshows zu stärken. Bekannt wurde sie allerdings durch ihren nicht jugendfreien Content auf YouTube. Doch scheinbar steckt hinter der harten Schale ein weicher Kern. Denn Katja verriet jetzt, wonach sie wirklich süchtig ist.

In einer Fragerunde auf dem Instagram-Kanal der eigens ernannten Bad Bitch wollte ein Follower wissen, wonach sie süchtig ist. "Küssen!", beantwortete sie die Frage kurz und knapp, bekräftigte ihre Aussage jedoch noch weiter durch die Worte: "Ich habe schon so oft stundenlang (sicher vier Stunden) irgendwo inmitten von Menschen auf einer Bank rumgemacht." Während sie dieses Antwortvideo aufnimmt, fallen ihre vollen und mit rotem Lippenstift betonten Lippen deutlich ins Auge.

Doch das war nicht die einzige Frage, die die 26-Jährige in ihrer Story beantwortete. Auf die Nachfrage eines Fans, ob sie nackt schlafe, schrieb sie: "Ja. Manchmal mit einem Tanga, aber ansonsten schläft die Bad Bitch nackt. Ganz zur Freude meiner Freunde, die bei mir übernachten."

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice bei der ersten DSDS-Liveshow

Getty Images Katja Krasavice, Rapperin

