Top oder Flop? Katja Krasavice präsentiert ihren nackten Po!

Sie zeigt sich wie gewohnt sehr freizügig! Katja Krasavice (26) sitzt derzeit neben Pietro Lombardi (30), Leony und Dieter Bohlen (69) in der Jury von DSDS. Abgesehen davon promotet die Musikerin derzeit ihr kommendes Album "Ein Herz für Bitches", welches am 1. September diesen Jahres erscheinen wird. Wie auch privat zeigt sich die Rapperin für Promozwecke am liebsten nackt – so auch jetzt auf Social Media. Katja präsentiert ohne Scham ihren nackten Po!

Via Instagram teilt die "Dicke Lippen"-Interpretin einen Beitrag mit ihren Followern, welcher aus mehreren Schnappschüssen der gebürtigen Tschechin besteht. Auf einem der Fotos trägt die Blondine einen roten Body, welcher ihr Hinterteil in keinster Weise verdeckt. Zudem schaut Katja auf dem Bild lasziv in den Spiegel. Mit dem Post bedankt sie sich bei ihren Fans für deren Liebe, deren "unglaublichen Support" sowie deren Interesse an ihren Deluxe-Boxen für ihre kommende Platte.

Die "Casino"-Interpretin ist bekannt für ihre sexuelle Offenheit – so machte sie vor wenigen Tagen auch keinen Hehl daraus, dass sie ihre Schamhaare herzförmig getrimmt und rot gefärbt hatte. Dies präsentiert Katja auch auf dem Album-Cover für "Ein Herz für Bitches".

