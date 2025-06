Nach Alkoholfahrt: Katja Krasavice streitet sich mit Polizei

Die Negativschlagzeilen rund um Katja Krasavice (28) häufen sich. Nachdem sie alkoholisiert Auto gefahren war, behauptete sie, ein Polizist habe ihr per Sprachnachricht ein unlauteres Angebot gemacht. Diesen Vorfall möchte die Polizei aufklären, doch die Influencerin macht nicht mit. Die Polizeisprecherin Sandra Freitag berichtete gegenüber Bild: "Frau 'Krasavice' ist auf das entsprechende hierauf gerichtete Ersuchen der Polizei bisher nicht eingegangen, sondern hat sich darauf beschränkt, die der Aufklärung des von ihr öffentlich gemachten Sachverhalts dienenden polizeilichen Maßnahmen öffentlich zu kritisieren." Darüber scheinen die Beamten alles andere als glücklich zu sein.

Neben ihrer Weigerung, mit der Polizei zu kooperieren, sorgte das Model mit einer weiteren Aktion für Aufsehen. Nach dem Vorfall veröffentlichte Katja Clips in ihrer Instagram-Story, in denen sie die Aufmerksamkeit der Medien zu genießen schien. Sie filmte die Titelseite einer Zeitung, in der ihre Autofahrt aufgegriffen wurde, und sagte lachend, dass sie auf dem Bild "fresh" aussehe. Zudem schien sie sich darüber zu freuen, dass sie eine größere Schlagzeile bekam als der Champions-League-Gewinn von Paris St. Germain.

Für Katja sind derartige Provokationen nichts Neues. Mit ihrer frechen Art – und einem erfolgreichen OnlyFans-Account – hat sich die gebürtige Tschechin inzwischen ein Imperium aufgebaut. Doch ganz ohne Arbeit ist ihr dies nicht gelungen. "Ich hab mich angestrengt, geblutet, geweint, eingesteckt und dann kam das Geld und dann wurde es immer mehr", machte die Blondine im Gespräch mit RTL deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024