Mit 1,1 Promille: Katja Krasavice wird von Polizei gestoppt

Katja Krasavice (28) hat in der Nacht in ihrer ehemaligen Wahlheimat Leipzig für Aufsehen gesorgt, allerdings nicht mit einem ihrer schrillen Outfits oder Songs, sondern am Steuer ihres Wagens. Die Rapperin wurde in den frühen Morgenstunden von der Polizei angehalten. Laut Berichten der BILD-Zeitung war sie nicht mehr in der Lage, ihren Wagen sicher zu führen. Beamte stellten einen Alkoholwert von mindestens 1,1 Promille fest.

Damit hat Katja den Bereich einer "bloßen" Ordnungswidrigkeit – ab 0,5 bis 1,0 Promille – überschritten und beging stattdessen sogar eine Straftat gemäß Paragraph 316 des Strafgesetzbuches. Je nach Alkoholisierungsgrad und in Abhängigkeit von früheren Vergehen könnten der beliebten Rapperin deshalb eine Geldstrafe, Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot und sogar eine Freiheitsstrafe drohen. Während sich Katjas Management bisher nicht zu dem Vorfall äußern wollte, bezog sie selbst Stellung bei TikTok. In einem Video erklärte sie, zwei Drinks mit einer Freundin getrunken und sich dann ans Steuer gesetzt zu haben und dann ins Auto gestiegen zu sein. "Ich habe mich und andere gefährdet. Macht das nicht, geht gar nicht", so Katja zu ihren Fans.

Welche rechtlichen Konsequenzen Katja zu erwarten hat, bleibt abzuwarten. Privat gibt sich Katja oft geheimnisvoll und provokant. Obwohl sie selbst zugibt, seit 2018 in einer On-off-Beziehung zu sein, hält sie ihren Partner aus der Öffentlichkeit heraus.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin