Nach Alkoholtest: Polizist kontaktierte Katja Krasavice

Katja Krasavice (28) hat ein unangenehmes Erlebnis mit der Polizei öffentlich gemacht. Nachdem die Rapperin vergangenes Wochenende in Leipzig wegen Alkohol am Steuer gestoppt wurde – mit einem gemessenen Wert von 1,4 Promille – und ihren Führerschein abgeben musste, folgt nun eine höchst fragwürdige Aktion. Einer der bei der Kontrolle anwesenden Polizisten nutzte offenbar ihre persönlichen Daten, um sie privat über WhatsApp zu kontaktieren. "Hallo Katja, also wenn ich Katja sagen darf. Normalerweise, wenn ich jetzt im Dienst wäre, würde ich natürlich Frau Vogel sagen, aber wir sind ja hier privat, oder?", beginnt die Sprachnachricht, die Katja auf TikTok teilt.

Der Polizist, der sogar seinen Namen in der Nachricht nennt, erklärt: "Ich finde, meine Kollegen übertreiben da ein bisschen. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum die aus 0,7 Promille 1,4 gemacht haben. Total krass irgendwie", und schwärmt anschließend weiter von der Musikerin. "Na ja, ich wollte dir nur mal sagen, ich fand dich echt sympathisch und du bist irgendwie noch viel hübscher in echt. Vielleicht können wir uns mal auf einen Kaffee treffen und über den Fall reden. Vielleicht kann man da ja noch was machen", schlägt er vor. Katja reagiert empört und wirft die Frage in den Raum, ob dies eine Andeutung sei, dass er bestechlich sei. Was sie von der Aktion des Beamten hält, macht die "Bad Bitch"-Interpretin unmissverständlich klar: "Bitte, auch ihr, lasst doch einfach mal die Frauen in Ruhe und hört auf, mich zu belästigen. [...] Sonst geht nächstes Mal eine Anzeige von mir raus und die erstatte ich dann bei euch in Leipzig im Revier. Liebe Grüße Frau Vogel."

Bereits vor wenigen Tagen hatte Katja ihre Trunkenheitsfahrt im Netz thematisiert. Während sie in einem YouTube-Video versicherte, das Geschehene zutiefst zu bereuen, zog sie den Vorfall auf Instagram scheinbar ins Lächerliche: In einer Story filmte sie die Titelseite einer Zeitung, die ihre Trunkenheitsfahrt thematisierte, und kommentierte lachend, dass sie trotz allem "fresh" aussehe auf dem Schnappschuss.

Katja Krasavice, März 2024

Katja Krasavice, Oktober 2024

