Polizist kontaktierte Katja Krasavice: Ermittlungen laufen

Katja Krasavice (28) wurde vor wenigen Tagen in Leipzig aufgrund von Trunkenheit am Steuer gestoppt. Gegen 3:20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Antonienstraße, dass sie mit auffällig hoher Geschwindigkeit unterwegs war – der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Doch damit nicht genug: Danach schickte ihr ein Polizist eine Sprachnachricht – er hoffte wohl auf mehr mit Katja. Darüber regte sich die Musikerin auf. Nun wurden offenbar Ermittlungen dahingehend eingeleitet. "Sofort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Datenschutzverstoßes eingeleitet", berichtete ein Polizeisprecher gegenüber Bild.

Sollte es tatsächlich ein Polizist gewesen sein, der sich bei Katja meldete, beging dieser eine Ordnungswidrigkeit. "Erste Prüfungen ergaben bisher keinen Verdacht gegen einen konkreten Beamten der hiesigen Polizeidirektion", erklärte der Sprecher weiter. Die Ermittlungen würden aber dennoch weiterlaufen. Die Polizei müsse nun mithilfe von Katja die Nummer des besagten Mannes herausfinden und klären, ob dieser tatsächlich ein Polizist ist. Bislang meldete sich die Rapperin nicht wieder zu dem Vorfall.

Nach ihrer Rauschfahrt meldete sich Katja bei ihren Fans – so zeigte sie nicht nur Reue, sondern berichtete eben auch, dass sich offenbar ein Polizist bei ihr gemeldet hatte. "Hallo Katja, also wenn ich Katja sagen darf. Normalerweise, wenn ich jetzt im Dienst wäre, würde ich natürlich Frau Vogel sagen, aber wir sind ja hier privat, oder?", hieß es in der Sprachnachricht, die Katja auf TikTok veröffentlichte. Ihrem Ärger machte sie danach ordentlich Luft. "Bitte, auch ihr, lasst doch einfach mal die Frauen in Ruhe und hört auf, mich zu belästigen. [...] Sonst geht nächstes Mal eine Anzeige von mir raus und die erstatte ich dann bei euch in Leipzig im Revier. Liebe Grüße Frau Vogel", schimpfte die 28-Jährige.

