Katja Krasavice scheint 1,4-Promille-Fahrt nicht zu bereuen

Katja Krasavice (28) sorgte am frühen Donnerstagmorgen in Leipzig für einen bedenklichen Vorfall. Die Rapperin wurde von der Polizei gestoppt, nachdem sie auffällig schnell unterwegs war und rote Ampeln ignoriert hatte – das alles mit einem Alkoholwert von 1,4 Promille. Dies wurde am Montag von einem Polizeisprecher gegenüber RTL bestätigt. Nach der Fahrt unter Alkoholeinfluss sieht sich Katja mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert, da sie augenscheinlich nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen.

In einem YouTube-Video vom vergangenen Samstag, in dem sie über Fehler der Vergangenheit sprach, erklärte Katja, die Fahrt zutiefst zu bereuen. Doch ihre Haltung dazu erscheint widersprüchlich: Kurz darauf teilte sie auf Instagram Videos, die auf viele wie eine Verhöhnung des Vorfalls wirken. Besonders aufsehenerregend war eine Story vom Montag, in der sie eine Titelseite einer Zeitung filmte, die ihre Trunkenheitsfahrt thematisierte. Statt betreten zu wirken, kommentierte sie lachend, dass sie trotz allem "fresh" auf dem Bild aussehe und witzelte, dass sie dem Champions-League-Sieger Paris St. Germain die Show gestohlen hätte.

Die Musikerin ist bekannt für ihre provokante und selbstbewusste Art, sowohl in ihren Karriereschritten als auch auf sozialen Medien. Schon früher sorgte sie mit kontroversen Aktionen für Diskussionen. Gleichzeitig hatte sie mehrfach über ihre schwierige Vergangenheit gesprochen, die sie zu einer starken Kämpferin gemacht habe. Doch das jüngste Verhalten lässt viele Fans zwiegespalten zurück: Während einige es als selbstironisch abtun, fühlen sich andere vom fehlenden Verantwortungsbewusstsein enttäuscht. Katjas Karriere zeichnet sich durch extreme Höhen und Tiefen aus – ob und wie sich dieser Vorfall auf ihre weitere Laufbahn auswirkt, bleibt abzuwarten.

Katja Krasavice, März 2024

Katja Krasavice, Oktober 2024

