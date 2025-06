Über 250.000 Euro: Katja Krasavice macht Fan Liebeserklärung

Katja Krasavice (28) sorgt erneut für Aufsehen! Die Rapperin und Social-Media-Ikone macht in einem neuen TikTok-Video eine überraschende Liebeserklärung an einen ganz besonderen Fan – und zwar aus gutem Grund. Phillip, wie Katja ihn nennt, hat auf ihrer sogenannten "Spaßseite" Content konsumiert und dabei mehr als 250.000 Euro ausgegeben. Zur Untermauerung ihrer Aussage veröffentlicht die Musikerin sogar einen Screenshot, der die Zahlungen zeigt. "Insgesamt hat Phillip auf meinem Spaßprofil eine Viertelmillion nur für mich ausgegeben", erklärt sie begeistert in dem Clip und schwärmt mit einem Kuss in die Kamera: "Phillip, ich liebe dich so sehr. Oh mein Gott! [...] Ich weiß das sehr zu schätzen, du bist mein Babe."

Neben der Liebeserklärung an ihren spendablen Fan erlaubt sich die Blondine außerdem einen Seitenhieb gegen ihre Hater. "Billig sein ist nicht einfach, kann nicht jeder", kontert die Sängerin selbstbewusst. Bei den Fans kommt der Clip hervorragend an: Sie feiern nicht nur Katja, sondern wünschen sich auch einen Phillip an ihrer Seite. "Wo findet man so einen Phillip?", fragt beispielsweise eine Userin und eine weitere kommentiert: "Wir brauchen alle einen Phillip in unserem Leben."

Dass die Rapperin keine gewöhnliche Herangehensweise an Beziehungen und zwischenmenschliche Bindungen hat, ist längst bekannt. Sie gab vor einiger Zeit auf Instagram an, seit 2018 eine On-off-Beziehung zu führen. Doch ihr Konzept von Beziehungen bleibt individuell und oft überraschend. Statt allzu viel von ihrem Privatleben preiszugeben, genießt Katja offensichtlich die Aufmerksamkeit ihrer Fans, die ihr nicht nur treu bleiben, sondern sie auch tatkräftig und finanziell unterstützen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, OnlyFans-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Anzeige Anzeige