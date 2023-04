Für Lionel Richie waren Nicoles Teenie-Jahre nicht leicht!

Lionel Richie (73) musste ziemlich viel mitmachen! Der Musiker hatte 1984 die Tochter seines drogenabhängigen Bandkollegen bei sich aufgenommen. Nachdem die kleine Nicole (41) sechs Jahre bei dem "All Night Long"-Interpreten gelebt hatte, wurde sie von ihm und seiner damaligen Frau Brenda Harvey-Richie adoptiert. In ihren Teenager-Jahren hatte das It-Girl seinem Adoptivvater große Sorgen bereitet. In Kombination mit ihrer Freundin Drew Barrymore (48) war Nicole wohl besonders anstrengend für Lionel gewesen!

In der "The Drew Barrymore Show" schwelgt der Musiker mit der Schauspielerin in Erinnerungen. "Ihr alle habt mich fast umgebracht", witzelt Lionel. "In manchen Nächten bekam ich einen Anruf vom Sheriff, der sagte: 'Wir haben Nicole hier'", berichtete er, woraufhin Drew nur lacht. Der Sänger scherzt, er habe diese verrückten Jahre nur überstehen können, weil er "irgendwo zwischen Meditation und Medikamenten" gewesen sei.

Inzwischen haben die beiden Frauen eigene Kinder. "Ich glaube, Nicole und ich haben herausgefunden, wie wir so viel Spaß haben und uns dann zusammenreißen und wirklich gute Mütter sein können", plaudert Drew aus. Lionel könne sich jedoch nicht erklären, wie es dazu gekommen ist: "Als Eltern denkt man: 'Das wird eine Katastrophe.'" Doch jetzt sei es perfekt geworden, freut er sich.

Getty Images Lionel Richie, Sänger

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Nicole Richie bei den "MTV Movie & TV Awards"

