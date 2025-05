Nicole Richie teilt ihren Kleiderschrank mit Tochter Harlow

Nicole Richie (43) hat einen Einblick in die besondere Beziehung zu ihrer Tochter Harlow Madden (17) gegeben. Wie die Reality-TV-Ikone und Designerin jetzt verraten hat, verbindet sie und ihre 17-jährige Tochter vor allem die ausgeprägte Leidenschaft für Mode – mit allen daraus entstehenden Vorteilen. "Sie weiß, dass sie alles aus meinem Kleiderschrank nehmen kann", erzählte Nicole exklusiv gegenüber E! News-Reporterin Francesca Amiker. So herrscht zwischen Mutter und Tochter beim Thema Kleidung das Motto: Wer etwas haben will, nimmt es sich einfach – ganz nach dem Vorbild von Nicoles eigener Kindheit, in der auch ihre Mutter ihr vollen Zugang zu ihrem Kleiderschrank gewährt hatte. Auch der Kleiderschrank von Harlow selbst bleibt für Nicole nicht verschlossen, wie sie lachend ergänzte.

Die Designerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Joel Madden (46) nicht nur Tochter Harlow, sondern auch Sohn Sparrow (15) großzieht, betont, dass es bei ihr zu Hause nicht nur um Mode geht, sondern darum, grundsätzlich offen zu sein. "Ich bin sehr ehrlich und offen zu meinen Kindern", erklärte sie weiter und verriet, dass sich auch ihr Mann, den sie beim ersten Date anlog, dieser Philosophie anschließt. Diese offene Art sei etwas, das die Tochter von Sänger Lionel Richie (75) selbst von ihren Eltern vorgelebt bekommen habe – und nun in ihrer eigenen Familie fortsetzt. Gerade das Teilen, gegenseitige Vertrauen und der freie Umgang miteinander stehen bei den Maddens ganz oben auf der Tagesordnung.

Nicole hat das Faible für Mode zum Beruf gemacht und ist inzwischen nicht nur als Designerin tätig, sondern auch das Gesicht einer luxuriösen Secondhand-Plattform. Ihre Verbundenheit mit Harlow geht jedoch weit über das gemeinsame Shopping hinaus: Immer wieder wird berichtet, wie wichtig Nicole die enge, freundschaftliche Bindung zu ihren Kindern ist. In Interviews beschrieb sie die Mutter-Tochter-Beziehung als "eine Mischung aus Inspiration und gegenseitigem Lernen". Auch Harlow, die als Tochter zweier prominenter Elternteile aufgewachsen ist, zeigt sich regelmäßig in Outfits, die stark an Nicoles ikonischen Boho-Stil erinnern – ein Beweis dafür, dass Mode in dieser Familie generationsübergreifend verbindet.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolerichie Sofia Richie, Nicole Richie, Brenda Harvey Richie und Harlow Madden am Muttertag 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Richie und Nicole Richie bei der Premiere von "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead"

Anzeige Anzeige