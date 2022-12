Drew Barrymore kauft ihren Kids keine Weihnachtsgeschenke!

Drew Barrymore (47) verzichtet auf eine traditionelle Bescherung. Die Schauspielerin und Will Kopelman ließen sich im Jahr 2016 nach vier gemeinsamen Ehejahren scheiden. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor – ihre Töchter Olive und Frankie. Da die beiden Mädchen seit der Trennung bei ihrer Mama aufwachsen, bestimmt auch die "Urlaubsreif"-Darstellerin, wie bei ihnen Weihnachten gefeiert wird: Drew kauft ihren Töchtern keine Geschenke und geht stattdessen mit ihnen auf Reisen.

In einem Interview mit Entertainment Tonight betonte die Schauspielerin, keine strenge und kalte Mutter zu sein. Doch beim Thema Geschenke ist die 47-Jährige strikt: Zu Weihnachten liegt für ihre Töchter nichts unter dem Weihnachtsbaum. "Ich nehme sie jedes Jahr zu Weihnachten mit auf eine Reise", erklärte die Moderatorin und begründete ihre Entscheidung: "Aber ich sage meinen Kindern: 'Ich denke, wir werden uns an den Ort, die Fotos und die Erfahrung erinnern, und das ist es, was ich euch schenken möchte."

Doch für Drew war es nicht immer einfach, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Vor allem nach der Scheidung hatte die Drei Engel für Charlie-Darstellerin eine schwere Zeit durchlebt. "Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen und das Schlimmste hinter mir, aber als ich mich mit Kindern scheiden ließ, war es das Schlimmste", hatte sie vor drei Monaten in einem Interview mit The Shop zugegeben.

