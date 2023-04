Unfall von Jeremy Renner: Blutige Aufnahmen veröffentlicht

Diese Aufnahmen sind erdrückend! Anfang des Jahres war es zu einem verheerenden Unfall gekommen: Weil Jeremy Renner (52) seinen Neffen vor einer fahrenden Schneemaschine retten wollte, schmiss sich der Hollywood-Star vor den Pflug. Dabei hatte er sich schwer verletzt und rund 30 Knochenbrüche zugezogen. In einer Doku spricht der Schauspieler nun erstmals über das tragische Ereignis – und auch blutige Fotos vom Tatort machen ganz deutlich: Jeremys Unfall hätte tödlich enden können!

Im Rahmen der Doku "A Story of Terror, Survival and Triumph 'Jeremy Renner" spricht der 52-Jährige mit der US-amerikanischen Journalistin Diane Sawyer (77) über den tragischen Schneepflug-Unfall. Während der "The Avengers"-Darsteller über den Tathergang und seinen Genesungsprozess redet, verdeutlichen auch Aufnahmen, wie schwerwiegend der Vorfall war. Auf Bildern, die Radar Online vorliegen und auch im Rahmen des Kurzfilmes gezeigt werden, ist zu sehen, viel Blut Jeremy tatsächlich verloren hat.

Aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzungen befürchtete Jeremy nach seinem Unfall sogar, diesen zu erliegen. "Ich schrieb Nachrichten auf meinem Handy... Die letzten Worte an meine Familie", verrät er in dem Interview-Special unter Tränen und fügt hinzu, wie hilflos er sich fühlte.

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im April 2022

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner im Januar 2017

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de