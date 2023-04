Horror-Unfall: Jeremy Renner schrieb letzte Worte an Familie

Jeremy Renner (52) befürchtete das Schlimmste. Im Januar war der Marvel-Held bei dem Versuch, seinen Neffen zu retten, unter die Räder eines Schneepfluges geraten. Daraufhin war er mit schwerwiegenden Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es stand zwischenzeitlich nicht gut um den Schauspieler. Jeremy dachte offenbar selbst, er würde nicht mehr lange leben – deshalb tippte er sogar Abschiedsworte an seine Familie in sein Handy!

In einem Interview mit der Journalistin Diane Sawyer (77) für ein ABC-Special spricht der 52-Jährige ganz offen über den schlimmen Unfall. "Wäre ich dort alleine gewesen, wäre es eine schreckliche Art zu sterben gewesen", erzählt er in einem Trailer zu der Show. Er habe gedacht, dass er aufgrund seiner starken Verletzungen bald sterben würde und sich sogar darauf vorbereitet. "Ich schrieb Nachrichten auf meinem Handy... Die letzten Worte an meine Familie", berichtet Jeremy unter Tränen.

Auch Aufnahmen des Notrufes gab Jeremy in der Spezialsendung preis. "Jemand ist von einem Schneepflug überfahren worden. Er wurde zerquetscht und ist in schlechter Verfassung. Hier ist eine Menge Blut. Atme weiter! Kämpfe weiter! Halte durch, Bruder", war auf dem Ausschnitt zu hören.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner inmitten des Krankenhauspersonals

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Marvel-Darsteller

Getty Images Jeremy Renner bei den Critics' Choice Movie Awards 2010

