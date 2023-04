Rückblick: Jessica Shears zeigt Babybauch komplett nackt

Jessica Shears blickt zurück! Die Influencerin lernte 2017 bei der Kuppelshow Love Island Dominic Lever kennen und lieben. Seitdem hat sich auch einiges bei den beiden getan: Sie sind mittlerweile nicht nur verheiratet, sondern auch Eltern zweier Kinder. Nun wurde die Mama melancholisch und erinnerte sich an die vergangene Schwangerschaft im Sommer 2022 zurück: Jessica teilte Nacktbilder von ihrem damaligen Babybauch!

Auf Instagram postete die Beauty Fotos von sich, auf denen sie zwar keine Klamotten trägt, ihre intimen Stellen jedoch mit einem Blumenstrauß und ihrem erstgeborenen Sohn auf dem Arm bedeckt. Dabei kommt ihr damaliger Babybauch besonders gut zur Geltung. "Ein paar Wochen zu spät, aber neun Monate drinnen versus neun Monate draußen", schrieb die bald dreifache Mama zu ihren Schnappschüssen dazu.

Jessicas Mann Dominic reagierte total begeistert auf die Aufnahmen. "Mein Ein und Alles", kommentierte er den Beitrag und fügte seinen Worten noch ein Herz-Emoji hinzu. Auch die Fans freuten sich über die Bilder, so schrieb eine Userin unter den Beitrag: "Wow, was für wunderschöne Bilder. Wie machst du das nur? Du siehst so perfekt und einfach nur wunderschön aus."

Instagram / jessica_rose_uk Jessica Shears während ihrer Schwangerschaft im April 2023

Instagram / jessica_rose_uk Jessica Shears mit ihrem Mann Dominic und ihren zwei Söhnen

Instagram / jessica_rose_uk Jessica Shears und ihr Mann Dominic Lever in Paris im Oktober 2022

