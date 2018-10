Dominic Lever und Jessica Shears sind der beste Beweis dafür, dass man im TV eben doch den Partner für die Ewigkeit finden kann! 2017 lernten sich die beiden Kuppel-Kandidaten im britischen Flirt-Format Love Island kennen und lieben. In rasanter Geschwindigkeit bestritten die beiden fortan ihren gemeinsamen Weg: Nur wenige Monate später gaben sich die beiden live im Fernsehen bei "Good Morning Britain" das Jawort – und das im Bikini und in Badehose. Die Trash-Traumhochzeit toppten die beiden jetzt: Dom und Jessica heirateten erneut – und dieses Mal trug die Braut ein klassisches Märchenkleid.

Wie OK! berichtete, diente die Kykladen-Trauminsel Mykonos als Schauplatz des romantischen Spektakels. Umringt von ihrem engsten Familien- und Freundeskreis gingen der 27-Jährige und seine Herzdame vergangenen Donnerstag zum zweiten Mal den Bund fürs Leben ein. Zu diesem Anlass griffen die beiden Reality-Stars tief in die Tasche und mieteten eine private Luxusvilla. "Hey Leute! Wir hatten die beste Hochzeitswoche auf Mykonos, die man sich vorstellen kann", schwärmte das Pärchen in einer Videobotschaft für ihre Fans. Während die Braut dieses Mal ein Dress aus weißer Spitze trug, strahlte der Bräutigam in einem hellgrauen Anzug.

Mit dieser Zeremonie besiegelten die beiden ihren Status als verheiratetes Ehepaar endgültig. Ihre erste Trauung vor laufenden Kameras wurde damals von dem Morningshow-Moderator Richard Arnold abgehalten – der hatte sich damals angeblich extra noch zum Priester weihen lassen. Ob die Eheschließung wirklich rechtsgültig war, ist dennoch zweifelhaft.

