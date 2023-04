Vor 60. Geburtstag: Johnny Depp will fitter sein denn je

Johnny Depp (59) will seinen Körper wieder in Form bringen! Hinter dem Schauspieler liegen einige turbulente Monate. Während des Verleumdungsprozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) kamen jede Menge schmutzige Details über ihre Beziehung an die Öffentlichkeit. Ihr Verhältnis war auch von Drogen- und Alkoholkonsum geprägt. Jetzt will Johnny den Rauschmitteln den Kampf ansagen. Zu seinem 60. Geburtstag will er fitter den je werden!

"Johnny weiß, dass er mit seiner Gesundheit Raubbau betrieben hat", verrät ein Insider gegenüber Bild am Sonntag. Der Arzt des Fluch der Karibik-Stars habe bei ihm erhöhten Blutdruck und hohe Cholesterinwerte festgestellt, erklärt der Informant. Daher habe der 59-Jährige beschlossen, zu handeln. Das bedeutet: kein Rotwein, keine Zigarillos – stattdessen Cardio- und Gewichtstraining, Meditation und Yoga. Hilfe bekäme der Hollywoodstar von einem Personal Trainer und einer Ernährungswissenschaftlerin.

Nach dem öffentlichen Prozess geht es für Johnny auch beruflich wieder bergauf. Im Sommer letzten Jahres wurde sogar bestätigt, dass der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (57) seine Rolle des Grindelwald in "Phantastische Tierwesen" übernimmt. Doch jetzt kehrt Johnny zurück auf die große Leinwand. Er feiert seine Rückkehr ins Filmgeschäft mit "Jeanne du Barry". Der Film wird die Filmfestspiele in Cannes am 16. Mai eröffnen.

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler und Musiker

Getty Images Johnny Depp im Juli 2016

