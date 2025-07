Johnny Depps Kunst: Emotionale Hommage an seine Familie

Johnny Depp (62) präsentiert in London bei Castle Fine Art seine neueste Kunstausstellung mit dem Titel "Let the Light In". Die Ausstellung umfasst laut Dailymail zwei Hauptwerke, die dem Schauspieler besonders am Herzen liegen. Sie sind eine Hommage an seine Ex-Partnerin Vanessa Paradis (52) sowie ihre gemeinsamen Kinder Lily-Rose (26) und Jack (23). Die Werke stammen aus den frühen 2000er-Jahren, jener Zeit, als Johnny mit Vanessa und den Kindern im südfranzösischen Le Hameau lebte. Die Gemälde reflektieren persönliche Momente: Eines zeigt die jährlichen Rosen, die er seiner Tochter Lily-Rose zum Valentinstag malte, während das andere ein abstraktes Selbstporträt des Künstlers darstellt.

Johnny und Vanessa waren 14 Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2012 trennten. Trotz des Endes ihrer Beziehung blieben sie eng verbunden, wie der Schauspieler immer wieder betont. Vanessa inspirierte auch eines seiner früheren Werke: Im letzten Jahr präsentierte Johnny ein Tarot-inspiriertes Gemälde namens "The Empress", das sie in einer kraftvollen, stoischen Pose zeigt. Er lobte Vanessa dafür, dass sie "stürmische Zeiten mit Stärke und Hingabe gemeistert" habe. Diese tiefe Verbundenheit spiegelt sich in seiner Kunst wider, die auch Bandbreite und Emotionen seines Lebens zeigt.

Die Schauspielerei ist nicht Johnnys einzige Leidenschaft: Seit Jahren malt er, hielt seine Arbeiten jedoch lange aus der Öffentlichkeit zurück. Erst 2022 wagte er den Schritt in den kommerziellen Kunstmarkt und verkaufte seine erste größere Sammlung innerhalb weniger Stunden. Motive wie Keith Richards (81) oder Al Pacino (85), untermalt mit freihändigen Details, fanden schnell große Nachfrage. Auf sozialen Medien verkündete er, Kunst sei für ihn ein Ausdruck seiner Gefühle und seiner Wertschätzung für besondere Menschen in seinem Leben. Mit seiner Kunst gibt Johnny nicht nur Einblicke in sein Leben, sondern begeistert zugleich eine wachsende Fangemeinde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Vanessa Paradis bei den Oscars, 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Filmstar